مطبوعات در عرصه آگاه کردن و اطلاع رسانی در جامعه نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه مقام معظم رهبری برگزاری انتخابات 24 خرداد را بزرگترین حماسه سیاسی عنوان کردند اظهار داشت: نقش رسانه ها و مطبوعات در این عرصه به عنوان حلقه واسط بین مردم و افکار عمومی و بخش های تاثیرگذار بسیار مهم است.

وی همچنین افزود: برای حفظ وحدت و همبستگی بیشتر در جامعه، پرهیز از هرگونه اخبار حاشیه ای و دوری از انتشار گزارش ها و اخبار که موجب اختلاف می شود بسیار مهم و اساسی است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان سمنان با تاکید بر اینکه مطبوعات و رسانه ها نقش اول در تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند عنوان کرد: مطبوعات در عرصه آگاهی بخشیدن و اطلاع رسانی در جامعه نقش بسزایی بر عهده دارند که یکی از وظایف اصلی آنان اطلاع رسانی، آگاه سازی، افزایش بصیرت و جلب مشارکت های مردمی برای حضور حداکثری و باشکوه مردم در پای صندوق های رأی است.

کارخایی، با تاکید بر اینکه فرمایش مقام معظم رهبری یک نعمت الهی است و باید همه مراقب باشند و از آن پاسداری کنند اظهار داشت: در این رابطه وظیفه خبرنگاران، پاسداری درست و سالم از این نعمت است که نیازمند رعایت و دقت در حفظ و حراست از آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه هدایت و راهنمایی افکار عمومی به عهده رسانه ها و مطبوعات است افزود: با توجه به تاثیرگذاری آنان در بین مردم، می توانند در انجام رسالت و تعهد خبرنگاری از این بستر برای حفظ دستاوردها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی که برگزاری باشکوه و گسترده انتخابات آتی از ارزشهای گرانقدر و حماسه ای مردم است بهره بگیرند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمناان با تاکید بر رعایت منشور اخلاقی در انتخابات توسط مطبوعات و رسانه های گروهی گفت: احترام، رعایت و پایبندی به قوانین و مقررات انتخابات، اهتمام به آموزش، رشد و آگاهی عمومی در زمینه انتخابات و تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات، ترویج اصول و ارزشهای اخلاقی انتخابات و انتشار اخبار و رویدادهای صادقانه، وحدت بخش و امیدوار کننده در عرصه انتخابات از اصول اساسی منشور اخلاقی است.

کارخایی گفت: اعتماد به گزارشات و آمار مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، صیانت از منافع ملی و حفظ وفاق سیاسی و اجتماعی در جامعه به واسطه انتشار اخبار صحیح انتخاباتی، تلاش برای نشر و ترویج آموزه هایی که سبب ارتقاء و تعالی فرهنگ سیاسی جامعه شود و رعایت اصول صداقت، تعهد و قانون محوری در انتشار مطالب و اخبار انتخاباتی بسیار مهم و اثرگذار است.

وی در خاتمه ضمن اشاره به تمهیدات مختلف برای حضور حداکثری مردم پای صندوق های خاطر نشان کرد: برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و برگزاری نشست هم اندیشی با خبرنگاران، فعال کردن روابط عمومی ها، برگزاری جلسه شورای اطلاع رسانی در امر انتخابات از جمله برنامه هایی است که اجرا شده است.