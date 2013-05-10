توجه به امر پژوهش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضوانی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی که با حضور مسئولان و کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در محل سالن یادگار امام استانداری سمنان، افزود: در دین مبین اسلام به موضوع تحقیق و پژوهش اهمیت زیادی داده شده است و در حال حاضر نیز یکی از ملاک های توسعه یافتگی و برتری کشورها، میزان توجه آن ها به مقوله پژوهش است.

وی اضافه کرد: نمایندگان و رابطان پژوهشی دستگاه های اجرایی استان سمنان با نحوه ثبت و پیگیری طرح های پژوهشی در سامانه ملی معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و همچنین نحوه هزینه کرد بودجه و اعتبارات پژوهشی آشنا می شوند.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان تصریح کرد: به منظور بهره برداری و استفاده از سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی مرتبط با دستگاه های اجرائی استان سمنان، کارگاه آموزشی سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی برگزار شده است.

رضوانی در این نشست به تشریح اهداف این کارگاه و ضرورت توجه به توسعه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در اجرای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور برای ارتقای سطح علمی و توسعه فناوری کشور پرداخت.

مسئول دفتر قانون بودجه در امور پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این کارگاه بر اهمیت پژوهش تاکید کرد و در توضیح سوابق تصویب و اجرای سامانه هماهنگی طرحهای پژوهشی گفت: از سال 87 مسئولیت بررسی و تایید پروژه های تحقیقاتی کلیه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی به عهده این معاونت گرفت که در حال حاضر این سامانه تبدیل به یک بانک اطلاعات گسترده تحقیقاتی شده است.

سید جمال الدین خواجه مهابادی تصریح کرد: دستگاه ها موظفند با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارش های پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود را نیز به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه کنند.

وی افزود: به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه از منابع اعتباری، به استناد بند 10 قانون بودجه سال 1391 مقرر شده است در خصوص هزینه کرد اعتبارات و کمک های پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری هماهنگی لازم صورت گیرد و تأییدیه دریافت شود.

خواجه مهابادی در خاتمه با بیان اینکه بیش از 140 طرح طی سال 91 در این سامانه ثبت شده است از دستگاه های برتر استان سمنان که سال گذشته فعالیت گسترده داشته اند، تجلیل کرد.