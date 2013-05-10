به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا حمیدی عصر پنجشنبه در جشنواره عرقگیری بهار نارنج با بیان اینکه عرقگیری بهار نارنج در مازندران قدمتی چند ساله دارد، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از فراموش شدن این سنت و تغییر نگاه بعضی از مردم نسبت به درختان از 3 سال پیش این سازمان تصمیم گرفت فعالیتی چند منظوره را شروع کند.

وی از ثبت ملی جشنواره بهار نارنج به نام مازندران خبر داد و گفت: امسال این جشنواره در 5 شهر استان مازندران و در استان گیلان برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ساری تاکید کرد : در سالهای آینده این جشنواره به صورت یکپارچه برگزار شود.

حمید امیر نژاد، دبیر همایش عرق گیری بهار نارنج با بیان اینکه نخستین فراخوان این جشنواره در 15 اسفند 91برنامه ریزی شد اظهار داشت: پس از تصمیم گیری های صورت گرفته مقرر شد دومین همایش در 19 و 20 اردیبهشت ماه 92 برگزار و ارسال آثار تا 15فروردین تمدید شود.

وی آثار رسیده به این جشنواره را 317 مقاله دانست و افزود : در جلسات مختلف بالغ بر 15 جلسه کمیته علمی تشکیل و داورای از سراسر کشور برای بررسی این مقالات دعوت شدند.

امیر نژاد با اعلام اینکه از مقالات رسیده 105 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت، گفت: 14 سخنران برای این همایش در نظر گرفته شده و 91 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

دبیر همایش عرق گیری بهار نارنج ادامه داد : کتابچه ای برای این همایش تهیه شده است.

بهار نارنج سبب سلامتی بدن

عضو سیاستگذاری جشنواره عرقگیری بهار نارنج گفت: بهار نارنج یک گیاه دارویی است که سبب سلامتی بدن وایجاد آرامش روانی در انسان می شود.

جمال باقری ، یکی از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره بهار نارنج را شناساندن فواید وخواص گیاهان دارویی دانست و اظهار داشت: سعی کردیم امسال جشنواره را در محیط دانشگاهی برگزار تا سطح علمی جامعه را نسبت به این درخت ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: بهار نارنج یک گیاه دارویی بوده که سبب سلامتی بدن وایجاد آرامش روانی در انسان می شود که نیاز است بیشتر به اهمیت این موضوع پرداخته شود.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی عرق بهار نارنج با قدردانی استاندار مازندران برای ثبت ملی جشنواره عرقگیری بهار نارنج در استان افزود: امید است با برگزاری این مراسم در پارک قایم ساری ، شادی و نشاط را در بین مردم ایجاد کنیم.

جذب گردشگران از طریق بهار نارنج

استاندار مازندران گفت: با افزایش آگاهی مردم نسبت به خواص بهارنارنج می توانیم گردشگران زیادی را به مازندران جذب کنیم.

سید علی اکبر طاهایی افزود: با توجه به فراوانی باغ نارنج از شرق تا غرب استان, برگزاری این جشنواره به منظور افزایش آگاهی مردم با خواص درمانی این درخت بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه بهار نارنج از ارزش دارویی فراوانی برخوردار است گفت: به همین دلیل تبدیل زمین های کشاورزی برنج به باغات بهارنارنج عمل غیر قانونی محسوب نمی شود.

طاهایی افزود: با توجه به اهمیتی که رشته باغبانی در استان مازندران دارد به عنوان یکی ازرشته تخصصی در دانشگاه کشاورزی تدریس می شود.











