مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری باید وابستگی کشور به درآمدهای ارزی نفت کمتر شود بنابراین حماسه اقتصادی با استقلال کامل از نفت شکل خواهد یافت.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه ما مخالف واگذاری معادن بزرگ می باشیم اظهار داشت: معادن بزرگ کشور جزو انفال و سرمایه ملی است و باید در اختیار دولت باشد.



وی گفت: باید عدالت را در مورد معادن بزرگ رعایت کرد.



وزیر صنعت،معدن و تجارت مقایسه واگذاری کارخانه ها را با معادن بزرگ را قیاسی مع الفارغ دانست و گفت: نمی توان معادن بزرگ را که سرمایه های نسل های آتی کشور محسوب می شود را مانند شرکت ها به بخش حصوصی یا بخش های دیگر واگذاری کرد.

غضنفری با اشاره به اینکه کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد گفت: هیچگونه محدودیتی در توزیع این کالاها وجود ندارد.

غضنفری با بیان اینکه تمام تلاش دولت این است که مراقبت بیشتری نسبت به قیمتها صورت پذیرد اظهار داشت: به همین منظور دولت در حرکتی جدید با راه اندازی نمایشگاه هایی قبل از ماه مبارک رمضان در استانها، جشنواره های رحمت را برگزار می کند.

وی افزود: مزیت و ظرفیت این نمایشگاهها این است که مصرف کننده نهایی به کالاهای اساسی و مورد نیازخواهند رسید.