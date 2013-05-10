سالن بحران دامغان تا پايان سال جاري به بهره برداري می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده عصر پنجشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل شوراي اسلامي شهر دامغان اظهار داشت: سالن بحران دامغان براي تكميل نهايي به پيمانكار جديد واگذار شد و در سالجاري با اختصاص بودجه از محل بودجه عمراني سال 92 شهرداري اميدواريم اين طرح عمراني تا پايان سال جاري تكميل و به بهره برداري برسد.

وی با بیان اینکه سالن بحران دامغان با نظارت مديريت بحران استان سمنان احداث مي شود، يادآور شد: اجراي این طرح از سال هاي گذشته آغاز شد ولي با كندي پيش رفت که با تصميم شوراي اسلامي شهر و اختصاص اعتبار لازم از محل بودجه سال 92 اميدواريم تا پايان سال به سرانجام نهايي برسد.

اختصاص 300 ميليارد ريال بودجه به شهرداري دامغان

رئيس شوراي اسلامي شهر دامغان با بیان اینکه بودجه تعيين كننده تمام فعاليت ها در اجراي طرح ها بوده و حرف اول را در اجراي بهتر طرح ها مي زند، تصريح كرد: عالي ترين شاخص در اجراي طرح هاي عمراني شهري براي انجام فعاليت ها از سوي شهرداري و شوراي اسلامي بودجه است.

زارع زاده از تصويب بودجه 300 ميليارد ريالي شهرداري دامغان طی سالجاري خبر داد و اظهار داشت: شهرداري در لايحه تقديمي بودجه، معادل 270 ميليارد ريال را پيشنهاد داد كه شوراي اسلامي شهر با برگزاري جلسات كارشناسي مختلف اين بودجه را افزايش داد.

وي يادآور شد: بودجه سال گذشته شهرداري دامغان 25.2 ميليارد تومان بود كه اين بودجه ها با افزايش بيشتر درآمد كسب شده محقق شد.

احداث پل زير گذر در چهار راه لاله دامغان

سخنگوي شوراي اسلامي شهر دامغان با بیان اینکه بودجه شهرداري در سالجاري 68 درصد به اجراي طرح هاي عمراني و 32 درصد ديگر بابت هزينه هاي جاري اختصاص پيدا كرد، تصريح كرد: تابلوهاي راهنما در آينده نزديك نصب خواهد شد.

وي افزود: شهرداري دامغان سال گذشته با توجه به وضيت اقتصادي و تورم 100 درصدي كه حاكم شد توانست با اراده کافی طرح هاي عمراني شهري خود را به پيش ببرد و در پرداخت حقوق پرسنل و كارگران و هزينه هاي جاري با هيچ مشكلي مواجه نشود.

زارع زاده از احداث پل زير گذر يا روگذر در چهار راه لاله دامغان به عنوان مركز اصلي و پرتردد شهر دامغان در آينده نزديك خبر داد و اضافه كرد: شهرداري دامغان براي اجراي اين طرح 30 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات عمراني شهري در نظر گرفته است.

وي با بیان اینکه كار مطالعه براي اجراي این طرح از سوي مهندسين مشاور آغاز شد و اميدواريم تا دو ماه آينده كار مطالعات آن به اتمام برسد و كار عمليات اجرايي آن انجام شود، اظهار داشت: این طرح در راستای كمك به حل مشكلات ترافيك در نقطه مركزي و پرتردد شهر اجرا می شود.

شوراي اسلامي شهر دامغان در خاتمه از اجراي طرح اتصال خيابان خندق به خيابان 12 فروردين، خريداري سه ملك از پنج ملك در اجراي طرح، تعريض خيابان ابوريحان، تعريض خيابان مصلي به خيابان شهيد بهشتي، تعريض خيابان فردوس رضا تا چهارراه باغ جنت، احداث كارگاه توليد تيرچه و بلوك و خريد ماشين آلات از مهمترين طرح هاي در دست اجراي شهرداري دامغان طی سال 92 است خبر داد كه اين طرح تا پايان سالجاري اجرا و به اتمام خواهد رسيد.