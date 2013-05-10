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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

زاکانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد

زاکانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد

علیرضا زاکانی کاندیدای جبهه حماسه سازان برای ثبت نام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وارد ستاد انتخابات کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بعد از حضور در مرقد حضرت امام خمینی و تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب و همچنین زیارت مزار شهیدان و قبور همرزمان شهیدش به وزارت وارد شد. 

وی صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و بهشت زهرا ضمن قرائت فاتحه با امام و شهدا تجدید میثاق کرد.

کاندیدای جبهه حماسه سازان با حضور بر سر مزار شهدای 72 تن دولت و همچنین شهدای گمنام بر سر مزار شهیدان اعلمی حاضر شد و با بدرقه پدر و مادر شهید محمد باقر اعلمی و شهید مهدی اعلمی به سمت وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور جهت ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری راهی شد.

زاکانی متولد ۱۳۴۴ از تهران و دکترای پزشکی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

این کاندیدای ریاست جمهوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در دوره‌های هفتم ، هشتم و نهم مجلس و از منتقدین جدی مدیریت عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی و عملکرد قاضی مرتضوی در حادثه کهریزک در مجلس بوده است.

او به همراه جمعی از نیروهای اصولگرا که از سالهای قبل در کنار یکدیگر به فعالیت سیاسی در راستای آرمانهای انقلاب پرداخته بودند، در مهرماه سال 87 ، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی را به طور رسمی تاسیس کردند، وی پیش از آن عضو شورای مرکزی ۱۱ نفره جبهه متحد اصولگرایان بود؛ هم اکنون نیز برای حضور فعال در انتخابات ریاست جمهوری 92 در قالب جبهه حماسازان انفلاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است.

کاندیدای جبهه حماسه سازان که با "گفتمان پیشرفت اسلامی" وارد انتخابات شده است، در پاسخ به این سوال که با توجه به قوت گرفتن حضور جلیلی در انتخابات آیا احتمال ائتلاف شما با وی وجود دارد، اظهار داشت: اگر آقای جلیلی در صحنه حضور یابند، معتقدم ما حتما ائتلاف می‌کنیم.
 

کد مطلب 2051172

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