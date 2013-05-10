به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا جمالزاده عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی در سالن اجتماعات فرمانداری کنگان اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت‌های ما در دانشگاه آزاد، گسترش رشته‌ها و به‌کارگیری اساتید مجرب است.

وی با بیان اینکه حق مردم هر شهری است که از مراکز علمی و پژوهشی آن محل استفاده کنند، اضافه کرد: از نشانه‌های رشد علمی و فرهنگی یک شهر، وجود دانشگاه در آن است.

جمال‌زاده خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد کنگان با گسترش رشته‌ها و جذب اساتید، فضای آموزشی و تحقیقاتی خوبی به وجود آورده است ولی با این وجود، فاصله زیادی تا نقطه آرمانی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: دانشگاهی که به مسائل دینی و فرهنگی بی تفاوت باشد نه تنها موثر نیست بلکه برای جامعه و نظام لطمه است.

وی با بیان اینکه برای خود اکتفا شدن، بالاترین خدمت، توسعه علم و دانش در یک جامعه است، تاکید کرد: استاد باید دیندار، متعهد و ولایت‌مدار باشد و با مسئولان تعامل همه جانبه‌ای داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در پایان گفت: از فرماندار پرسابقه کنگان خواستار عنایت بیش از پیش به این دانشگاه هستیم.