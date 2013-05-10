چهل و یکمین سالگرد آیت الله کوهستانی در بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله اسماعيل كوهستاني فرزند آيت الله كوهستاني عصر پنجشنبه در چهل و یکمین سالگرد آیت الله محمد کوهستانی اظهار داشت: مردمداري و رعايت اخلاق اسلامي از جمله درس هايي است كه از زندگي آيت الله كوهستاني مي توان گرفت و بايد سرلوحه كار همه ما باشد.

وي افزود: اگر بر خدا توكل كنيم خداوند با دست حمايت و كفايت خودش همه مشكلات ما را برطرف مي كند.

مدير حوزه علميه كوهستان بهشهر ادامه داد: بايد در زندگي و در هر شرايطي از زندگي خود، ادب را رعايت كرده و توفيق روزافزون الهي را مسئلت كنيم و هر چيزي را تنها از خدا بخواهيم و از غير او طلب نكنيم.

آیت الله کوهستانی انسانی وارسته

حجت الاسلام روح الله بياني از شاگردان آيت الله كوهستاني، استاد حوزه علميه و امام جماعت مسجد توفيق نكا افزود: آيت الله كوهستاني انساني وارسته و زاهد بود كه عمري را براي نهادينه كردن تربيت اسلامي و ديني و تربيت شاگرداني ممتاز براي جامعه اسلامي صرف كرد.

وي اظهار داشت: این عالم وارسته در علم و فقه و تربيت اسلامي و اخلاقي بي نظير بود و آنچنان اثر عميقي بر روح و جان ما مي گذاشت كه زبان از بيان و توصيفش ناتوان است.

بياني با بيان اينكه پخش و بيان حركت هاي نابخردانه و اعمال زشت و قبيح برخي از افراد در جوامع مختلف ، مصداق اشاعه فحشاء است افزود: رسانه هاي داخلي و خارجي و بين المللي مراقب باشند كه با پخش و

بيان هر مسئله اي هر چند، قبح و زشت بودن آن را بيان مي كنند، آن گناه را براي افراد مريض و بيمار در اين راستا اشاعه ندهند.

در حاشیه این مراسم نمایشگاه کتاب و عکس‌هایی از آیت‌الله کوهستانی نمایش داده شد.

آیت‌الله حاج شیخ محمد کوهستانی مازندرانی (ره) از علمای برجسته مازندران و شهرستان بهشهر در سال 1267 هجری شمسی در روستای کوهستان بهشهر متولد شد و بعد از عمری فقاهت و پارسایی درسال 1351 هجری شمسی به ندای حق لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت و در مشهد مقدس در جوار امام هشتم امام رضا(ع) به خاک سپرده شد.