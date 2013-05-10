به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی شامگاه پنجشنبه در همایش حماسه حضور که در شهر قیدار و با حضور استاندار زنجان برگزار شد، افزود: استاندار زنجان در مدت زمان خدمت خود در استان زنجان 34 بار به شهرستان خدابنده سفر کرده و این سفر برکمات فراوانی را برای شهرستان داشته است.
وی ، با اشاره به تاکیدات مسئولان ارشد استان در جذب سرمایه به شهرستان خدابنده اظهار داشت: در آینده نزدیک چند پروژه بزرگ سرمایهگذاری در این شهرستان کلنگزنی خواهد شد.
فرماندار خدابنده گفت: پروژههای سرمایهگذاری در شهرستان خدابنده اغلب با اعتبارات بخش خصوصی انجام میشود.
یوسفی تاکید کرد: در آینده نزدیک یک پروژه 34 میلیارد تومانی و یک پروژه 80 میلیارد تومانی در آینده نزدیک و با مشارکت بخش خصوصی که یکی از این پروژهها بدون دریافت تسهیلات است، کلنگزنی میشود.
وی ، با اشاره به اینکه بخشی از شعار سالجاری حماسه اقتصادی است گفت: پروژههای زیادی در سطح شهرستان وجود دارد که تا پایان عمر دولت دهم و یا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار خدابنده یاد آورشد: شهرستان خدابنده آماده خلق حماسه است و در این راستا از کلیه امکانات و فرصت ها به نحو احسن خواهد کرد.
یوسفی:
برگزاری عصر حضور در خدابنده در جهت تبیین اهداف حماسه سیاسی و اقتصادی است
زنجان -خبرگزاری مهر: فرماندار خدابنده، هدف از برگزاری همایش عصور حضور را در شهرستان خدابنده را تبیین اهداف شعار حماسه سیاسی و اقتصادی اعلام کرد و گفت: این همایش حول محور حماسه سیاسی و اقتصادی در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی شامگاه پنجشنبه در همایش حماسه حضور که در شهر قیدار و با حضور استاندار زنجان برگزار شد، افزود: استاندار زنجان در مدت زمان خدمت خود در استان زنجان 34 بار به شهرستان خدابنده سفر کرده و این سفر برکمات فراوانی را برای شهرستان داشته است.
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