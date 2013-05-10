برگزاری عصر حضور در خدابنده در جهت تبیین اهداف حماسه سیاسی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی شامگاه پنجشنبه در همایش حماسه حضور که در شهر قیدار و با حضور استاندار زنجان برگزار شد، افزود: استاندار زنجان در مدت زمان خدمت خود در استان زنجان 34 بار به شهرستان خدابنده سفر کرده و این سفر برکمات فراوانی را برای شهرستان داشته است.



وی ، با اشاره به تاکیدات مسئولان ارشد استان در جذب سرمایه به شهرستان خدابنده اظهار داشت: در آینده نزدیک چند پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در این شهرستان کلنگ‌زنی خواهد شد.



فرماندار خدابنده گفت: پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان خدابنده اغلب با اعتبارات بخش خصوصی انجام می‌شود.



یوسفی تاکید کرد: در آینده نزدیک یک پروژه 34 میلیارد تومانی و یک پروژه 80 میلیارد تومانی در آینده نزدیک و با مشارکت بخش خصوصی که یکی از این پروژه‌ها بدون دریافت تسهیلات است، کلنگ‌زنی می‌شود.



وی ، با اشاره به اینکه بخشی از شعار سال‌جاری حماسه اقتصادی است گفت: پروژه‌های زیادی در سطح شهرستان وجود دارد که تا پایان عمر دولت دهم و یا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.



فرماندار خدابنده یاد آورشد: شهرستان خدابنده آماده خلق حماسه است و در این راستا از کلیه امکانات و فرصت ها به نحو احسن خواهد کرد.