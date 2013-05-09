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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۰:۴۰

سراوان شامگاه امشب لرزید

سراوان شامگاه امشب لرزید

زاهدان-خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به بزرگی 3.8ریشتر شهرستان سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان را به لرزش در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر مقارن ساعت 20:54 دقیقه امشب زمین لرزه ای به قدرت 3.8 ریشتر شهر سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان را به لرزش در آورد.

بنا بر گزارش شبکه لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله در عمق ۵۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی  ۲۸٫۱۶ درجه شمالی  و ۶۳٫۱۰ درجه شرقی به وقوع پیوسته است .

بنا بر این گزارش این زمین لرزه در فاصله ۱۱۷ کیلومتری شهرستان سراوان،۱۴۶ کیلومتری سوران،۱۵۱ کیلومتری دالبندین پاکستان و ۱۳۸۴ کیلومتری تهران رخ داده است.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری سراوان در این رابطه گفت: تا کنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی و مالی اعلام نشده است.

حمید رضا وکیلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: کارشناسان فرمانداری در حال بررسی خسارات احتمالی هستند و گروه های امدادی برای هر گونه نیاز به امداد رسانی در آماده باش کامل بسر می برند.

کد مطلب 2051197

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