ایجاد بازارهای مناسب برای صنعت گران مانع از فعالیت دلالان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نزیه معروف شامگاه پنج شنبه در آیین پایانی کنگره بین المللی هنرهای اسلامی و صنایع دستی در تبریز اظهار داشت: باید هنرهای صنعت کاران را به خوبی در معرض مردم که مشتری این طرح ها محسوب می شوند، قرار دهیم تا در این میان نقش دلالان کمتر شود که این امر تنها با برگزاری نمایشگاه ها و ایجاد فرصت های مناسب برای صنعت گران حاصل می شود.

وی ادامه داد: در این میان پژوهشگران و دانشجویان دانشگاهی نیز تاثیر عمده ای بر کار صنعت گران داشته و می توانند با پژوهش های میدانی خود نقاط ضعف و قدرت صنایع مختلف را شناسایی کرده و گامی برای پیشرفت آن بردارند.

معروف با اشاره به نقش دولت ها در پیشرفت این صنایع گفت: دولت ها باید با ایجاد شرایط مناسب برای صنعت گران، فکر آنان را برای هرگونه نوآوری آزاد گذاشته و همچنین از ایده های آنان در این زمینه حمایت مالی بکنند.

وی ادامه داد: البته در این میان سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز باید وارد عمل شوند و با حمایت های خود یاری گر دولت و صنعت گران و همچنین اقتصاد کشور باشند.

رییس بخش هنرهای اسلامی و صنایع دستی ارسیکا با اعلام رضایت از شهر تبریز به عنوان میزبان این کنگره گفت: برگزاری کنگره های این چنینی زمینه ساز همگرایی ملل مسلمان شده و بر ارتقا سطح آگاهی جوانان هنرمند کمک شایانی می کند.