فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب در ورزش پهلوانی وجود دارد/ امیدواری برای پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا اخروی در اختتامیه اولین جشنواره ملی فرهنگ پهلوانی در مورد انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای کشور گفت: یکی از اتفاقات مهم رخ داده در این مدت، انتخاب اصفهان این عنوان است که از بین 204 کشور، استان اصفهان برای این عنوان مهم و پرافتخار انتخاب شد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه ورزش باستانی ورزشی است که همزمان در تمام استان های کشور وجود داشته است اما به خاطر علت های بسیار زیادی که وجود دارد و به همت و کوشش شهردار فرهنگ دوست استان اصفهان و همه مسئولان و دست اندرکاران این رشته ورزشی استان اصفهان موفق به دریافت این عنوان شد.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان در مورد عملکرد این استان بیان داشت: با توجه به این موضوع که بعد از این انتخاب، فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای با امضاء تفاهم نامه ای با شهرداری اصفهان اجرای برنامه های مرتبط با این رشته ورزشی را به شهردار اصفهان واگذار کرده بود، امروز در جمع شما عزیزان اولین خروجی این تفاهم نامه به عرصه ظهور رسید، زیرا برگزاری و اختتامیه این جشنواره اولین خروجی این تفاهم می باشد.

وی افزود: البته این تفاهم نامه دارای ابعاد گسترده ای می باشد که انشاالله با پیگیری های صورت گرفته در ماه های آینده شاهد انجام بقیه موارد آن نیز خواهیم بود.

اخروی ضمن بیان اهداف این هیئت در آینده پیشنهادی نیز به مسئولان وقت استان داد و گفت: در حال حاضر فاصله زیادی بین نقطه ای که ما در آن قرار گرفته ایم با نقطه مطلوبی که باید در آن باشیم وجود دارد، که بنده به مسئولان حاضر پیشنهاد می کنم برای رسیدن به آن نقطه مطلوب شورایی به نام شورای دبیرخانه فرهنگ پهلوانی در اصفهان تشکیل شود که این شوراء بتواند در راه اهدافی که برای آن تعیین شده است به نقطه مطلوب برسد، زیرا حجم زیاد آثار فرستاده شده به این جشواره نشان دهنده این است که زمینه مناسب برای این کار مهیا است.

وی در پایان گفت: یک هماهنگی فرهنگی در سطح کشور برای پیشرفت این دبیرخانه دائمی ایجاد شده است که باعث می شود در ماه های آینده شاهد پیشرفت این هیئت مهم ورزشی باشیم.