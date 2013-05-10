دشمن به دنبال ایجاد بحران سیاسی در کشور است/ جلوه بارز حماسه سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر پنج شنبه در یادواره شهدای شهر چلیچه در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شهدا اگر چه از ما دور هستند و در آسمانها هستند اما مانند ستارگان راه را به ما نشان می دهند.

وی بیان داشت: شهدا رفتند تا روح ایمان و روح وحدت را در جامعه زنده کنند و هم اکنون تحولی که در جامعه ما رخ داده است به برکت فداکاری شهدا است و ما بعد از انقلاب شاهد تحول در حوزه فرهنگ، آموزش، معنویت و ... در همه جای کشور هستیم.

پیشرفت های کشور به برکت خون شهدا است

وی ادامه داد: پیشرفت هایی که هم اکنون در تمام حوزه ها در کشور مشاهده می شود به برکت اسلام، انقلاب و خون شهدا است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید بالاترین اخلاص را از خود نشان داده است، اذعان داشت: شهادت خالص ترین عبادت در راه خدا است و شهید همیشه زنده است.

وی گفت: در شهادت ریا وجود ندارد و کسانی که شهید شده اند بی ریاترین انسانها بر روی زمین هستند و کسی که ریاکار است کسی است که می خواهد زنده باشد و چیزی عایدش شود.

وی با بیان اینکه به برکت شهدا و خانواده شهدا پرچم جمهوری اسلامی ایران در عالم به اهتزاز درآمده است، اذعان داشت: به برکت خانواده شهدا جمهوری اسلامی و انقلاب حفظ شده است و اگر هم اکنون می بینیم که جمهوری اسلامی ایران در منطقه یک واقعیت تعین کننده است و ملت های مسلمان از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته اند، این مهم به برکت خون همه شهیدان است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلاورانی که در سوریه در برابر نقشه های دشمنان اسلام، آمریکا و اسرائیل و ... مقاومت می کنند، این دلاوران درس بیداری اسلامی را از ملت ایران آموخته اند.

جنگ تمام نشده است/ جنگ دیگری آغاز شده است

وی در ادامه با بیان اینکه ما نباید تصور کنیم که جنگ تمام شده است، ادامه داد: جنگ نظامی تمام شده است اما جنگ دیگری آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است، اذعان داشت: دشمن وقتی از مقابله با ملت با بصیرت و با ایمان و شجاع ایران درماند به تحریم اقتصادی رو آورد و از روز اول انقلاب تحریمها وجود داشته است اما در یک سال گذشته بی سابقه بوده است.

حداد عادل ادامه داد: دشمن به سراغ تحریم اقتصادی رفته است بخاطر اینکه در جنگ نظامی شکست خورده است و دشمن در هشت سال دفاع مقدس نتوانست یک وجب از خاک کشور را بگیرد.

تهدید دشمن باید به فرصت تبدیل شود

وی با بیان اینکه باید تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کرد، گفت: باید با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشکلات را حل کرد و نیازمان را به بیگانه کمتر و کمتر کرد و تا آنجا که می توانیم از کالای ایرانی استفاده و خریداری کنیم تا به تولید کمک کنیم و آن که تولید می کند باید سعی کند کالای با کیفیت تولید کند و مصرف کننده نیز باید صرفه جویی کند.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد بحران سیاسی در کشور است و دشمنان از جمله آمریکا رسما اعلام کرده اند که آنقدر باید فشار اقتصادی به مردم وارد شود تا مردم وارد خیابانها شوند و بحران ایجاد شود و ما باید در مقابل مشکلات بایستیم و با تلاش مشکلات حل کنیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از زمانهایی که دشمن می خواهد بحران سیاسی ایجاد کند زمان انتخابات است و یاد دارید که چهار سال پیش دشمنان چه فتنه ای ایجاد کردند و چه تهمتی به این نظام زدند و آنها عنوان کردند در انتخابات تقلب شده است و باید هوشیار باشیم تا چنین مسئله ای دیگر اتفاق نیافتد.

حداد عادل گفت: جلوه بارز حماسه سیاسی انتخابات 24 خردادماه ریاست جمهوری است و باید در این روز حماسه آفرینی کرد.