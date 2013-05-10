اجرای طرح وحدت ملی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست/ در مذاکره با آمریکاه باید خط قرمز رهبری رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان شامگاه پنجشنبه طی یک دیدار مردمی در رشت با اعلام اینکه هرکشوری که با آمریکا رابطه برقرار کرد قرار نیست نوکر آمریکا باشد، افزود: روس ها بیشترین تضاد منافع را با آمریکا دارند اما رابطه شان برقرار است و از طرفی هم اکنون 80 میلیارد دلار موازنه تجارت خارجی چینی ها با آمریکاست مگر چینی ها نوکر آمریکا شدند.

وی همچنین بدترین نوع مذاکره را " باخت - باخت " و بهترین نوع مذاکره "برد – برد" دانست و اظهار داشت: نظام باید بحث ‌های جدی‌ تری با آمریکا داشته باشد و با حفظ عزت و مصلحت ریشه خصومت‌ ورزی آمریکا را از بین ببرد.

دبیرکل حزب مردم سالاری کشور گفت: اسرائیل باید نابود شود اما طریق نابودیش لشکر کشی و نظامی نیست.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایران منافع مهم و راهبردی در سوریه دارد باید این منافع را حفظ کرد، افزود: جمهوری اسلامی تاکیدی بر شخص بشار اسد ندارد.

کواکبیان اظهارداشت: برخی افرادی که در داخل کشور سوریه هستند با بشار اسد مخالفند اما اسلحه از هیچ کشوری نگرفته اند و غیر مسلح هستند باید با این گونه افراد وارد گفتگو شد تا مشکلات رفع شود.

وی با بیان اینکه تنها کاندیدا در این دوره ریاست جمهوری دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم سیاسی و دانش آموخته علم روابط بین الملل است، تصریح کرد: از 14 سالگی وارد مبارزه با نظام طاغوت شده است، سه بار قبل از انقلاب از سوی ساواک دستگیر و پرونده من را به دادگاه اطفال فرستادند.

نماینده سابق مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از اینکه هر نهاد تشکیلاتی سیاسی در کشور شکل بگیرد در سمنان گروه " الخمینیون " تشکیل داده و با داشتن 17 سال سن، رهبری این گروه را برعهده داشته است.

از طراحان اصلی وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی بودم

وی با اشاره به اینکه ویژگی های یک رئیس جمهوری مردمی را دارد، افزود: با تدبیر جمعی، قانون پذیری و برنامه می تواند به درستی در سطح کلان امور مملکت مدیریت کرد.

کواکبیان با تشریح اینکه برای دستیابی به ثبات اقتصادی جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از واردات (کمر اقتصاد را شکسته است) و کنترل بازار ارز میسر است، بیان داشت: یک دلار واردات به هر کشوری به منزل حذف یک فرصت شغلی در آن کشور است.

وی همچنین با اعلام اینکه در طول هفت سال گذشته دولت 700 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است، گفت: این رقم برابری می کند با کل دلارهای که بعد از انقلاب در کشور از محل فروش نفت به دست آمده است.

نامزد یازدهمین دوره ریاست جمهوری افزود: این منابع از سوی دولتمردان به خوبی مدیریت نشده و به عبارتی بیت المال حیف و میل شده است.

وی با عنوان اینکه در طول سه ماه 65 تا 70 درصد ارزش قیمت پول کشور پائین آمد، اظهارداشت: حتی افغانی ها هم ریال ایران را قبول ندارند و خواستار دریافت حقوق به دلار هستند.

کواکبیان تصریح کرد: در اکثر شهرک های صنعتی کشور فقط سوله ساخته شده است، از تجهیزات و تولید خبری نیست و از سوی بسیاری از پیمانکاران از دولت 70 تا 80 هزار میلیارد تومان پول طلب دارند.

تولید در کشور باید تقویت تا اشتغال پایدار ایجاد شود

وی ادامه داد: پایان دولت میر حسین موسوی هر دلار 160 تومان، پایان دولت هاشمی رفسنجانی هر دلار 400 تومان و در پایان دولت خاتمی هر دلار 800 تومان بود اما در پایان دولت احمدی نژاد هر دلار به سه هزار و 500 تومان رسیده است.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد نباید دستوری و بخشنامه ای باشد، گفت: اقتصاد علم است.

وی با یادآوری اینکه گرانی و تورم 70 درصد به ضعف مدیریت و 30 درصد به تحریم ها ربط دارد، افزود: مشکل در سیستم اداری فقط داشتن نظارت رسمی نیست بلکه نظارت همگانی وجود ندارد.

کواکبیان با بیان اینکه اصلاحات مساوی با براندازی نیست بلکه از براندازی جلوگیری می کند، اظهارداشت: با اصلاحات مشکلات سامان می یابد تا کشور در ورطه براندازی نیفتد.

وی بر لزوم احیای اصل هشتم قانون اساسی تاکید کرد و بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر دامنه وسیعی دارد.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دانشجویان، مطبوعات، احزاب و همه مردم باید احساس امنیت داشته باشند تا بتوانند انتقاد خود را به راحتی بیان کنند اگر این گونه شد دیگر کسی جرات تخلف، پیشنهاد رشوه، اختلاس و غیره را نخواهد داشت.

وی در ارتباط با اینکه نامزد ریاست جمهوری باید سابقه اجرایی داشته باشد، افزود: در اصل 115 قانون اساسی نیامده رئیس جمهور باید سابقه وزارت و اجرا داشته باشد اما مدیر و مدبر بودن آمده است.

در دولت اصلاحات هم حتی برای تصدی هیچ وزارتخانه ای دعوت نشده است

کواکبیان با عنوان اینکه مدیریت جوهر می خواهد، افزود: من 11 سال 11 کنگره حزبی را سر موقع در این کشور برگزار کرده ام در شرایطی که حزب اصلاح طلب هم بوده است.

وی به گوشه ای از مدیریت خود اشاره کرد و اظهارداشت: برگزاری کنگره حزبی در شرایطی بوده که خیلی ها توقیف شده بودند، خیلی ها هم نتوانستند ادامه کار دهند و حتی در سال 88 هم به عنوان یک حزب اصلاح طلب کنگره برگزار کردیم.

دبیرکل حزب مردم سالاری کشور با تاکید بر اینکه اداره یک حزب در این مملکت کمتر از اداره هیئت دولت نیست، گفت: مدیریت یعنی از هیچ همه چیز بسازید.

وی در ادامه با بیان اینکه روزنامه های اصلاح طلب با ذربین واو به واو خوانده می شود، افزود: من مدیریت دو روزنامه را بر عهده دارم و تاکنون 27 بار برایم دادگاه تشکیل شده و در تمامی این دادگاه تبرئه شده ام.

کواکبیان با اعلام اینکه اصلاح طلبان باید با هر منطقی از قبیل نظر سنجی، حکمیت و غیره اجتماع کنند، افزود: اگر اجماعی صورت نگیرد احمدی نژاد دیگری انتخاب خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح وحدت ملی هاشمی رفسنجانی هر چند دلسوزانه است اما اجرای این طرح در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و از طرفی هاشمی نقش تعادل بخشی خود را در عرصه سیاسی به ویژه در بین اصولگرایان از دست داده است.

کابینه ائتلافی خوب است

نامزد یازدهمین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه خاتمی چرا وارد صحنه انتخابات نمی شود، یادآورشد: خاتمی راضی نیست با نظام چالشی داشته باشد به همین دلیل وارد صحنه انتخابات نشد.