5 انجمن به کتابخانه های سیستان و بلوچستان افزوده شد

اسفدیار زید آبادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با افزوده شدن 5 انجمن جدید به کتابخانه های عمومی استان آمار انجمن های استان به 33 عدد رسید.

وي از انجمن های لاشار، فنوج، قصر قند، راسك و مهرستان به عنوان انجمن های تازه تاسيس در این رابطه نام برد و گفت: تا سال 1390 تعداد 28 انجمن در استان فعال بود که با تاسیس انجمن های مذکور این آمار به 33 انجمن فعال در استان رسید.

وی با اشاره به اهميت انجمن ها در بهبود روند كار كتابخانه هاي عمومي گفت: انجمن ها بازوان قوي كتابخانه ها هستند كه با تصويب مسائل در جلسات استان، شهرستان و بخش مشكلات كتابخانه ها رفع و باعث ارتقای سطح كيفي و كمي خدمات مي شوند.

زيد آبادي گفت: تقسیمات کشوری اخیر در استان و ارتقای برخی از بخش ها به شهرستان همچنین موجب ارتقای 4 انجمن کتابخانه به انجمن شهرستان در این رابطه شد ه است.

وی گفت: در حال حاضر سيستان و بلوچستان داراي 33 انجمن است كه از اين تعداد شامل يك انجمن استانی، 18 انجمن شهرستان 12 انجمن بخش و 2 انجمن شهری است .