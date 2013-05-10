پهپاد تهاجمی ایران با نام «حماسه» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پنجشنبه شب در اختتامیه همایش شهدای وزارت دفاع، جدیدترین هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران با نام «حماسه» توسط وزیر دفاع رونمایی شد.

این پهپاد آخرین نمونه از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران است که مداومت پروازی بالا و ارتفاع آن این هواپیما را از دیگر پهپادهای کشور متفاوت کرده است.

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع در مراسم رونمایی از پهپاد حماسه پهپاد اعلام کرد که این پهپاد می‌تواند سه مأموریت مراقبت، شناسایی و حمله با موشک و راکت را به صورت همزمان انجام دهد.