قشر خاموش بیاید اصلاح طلب ها پیروز می شوند/تفکیک جنسیت در شان دانشجویان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا عارف کاندیدای اصلاح طلب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری پس از ثبت نام در سالن وزارت کشور گفت: خوشحالم در آستانه ماه مبارک رجب کاندیداتوری خود را اعلام می کنم.

وی افزود: مهمترین انتخابات ، انتخابات ریاست جمهوری است که مردم که مردم به مدت 4 سال عنان کشور را به دست منتخب خود واگذار می کنند.



عارف گفت: با توحه به تجربه در بخش های مختلف در سه دهه گذشته در کشور احساس کردم می توانم در صحنه حضور پیدا کنم و اگر مردم افتخار دهند خدمتگزار خوبی برای آنها باشم.



وی درباره اینکه آیا گزینه نهایی اصلاح طلبان است بیان کرد: روند اجماع در جبهه اصلاحات به خوبی پیش می رود. اقدامات خوبی انجام گرفته و امیدواریم تا روزهای آینده نتیجه اجماع اعلام شود.



وی با بیان اینکه حرف آخر را مردم می زنند تصریح کرد: وقتی عملکرد خودم را در دو_سه دهه گذشته بررسی می کنم در هر جایی که بودم موفق عمل کردم و فکر می کنم توانایی اداره کشور را دارم.



عارف در در پاسخ به این سئوال که آیا ایت الله هاشمی رفسنجانی فردا در برای ثبت نام حضور پیدا می کند و آیا به نفع وی کناره گیری می کند، گفت: در مورد آقای خاتمی و هاشمی همان موضع قبلی را اعلام می کنم که اگر بیایند کنار می روم.



کاندیدای اصلاح طلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوالی در باره برنامه هایش برای مهار گرانی ها گفت: ما برنامه جامعی در زمینه رشد و تعالی اقتصادی داریم، مهمترین برنامه تورم است. در فاز اول با دخالت دولت می توانیم تورم را کنترل کنیم.



وی ادامه داد: برقراری انضباط مالی ، برگرداندن ساختارها و جذب سرمایه در داخل و خارج از کشور باعث می شود که رشد 8 درصدی که پیش بینی کرده ایم محقق شود و امیدوارم تورم رشد نزولی خود را طی کند.



عارف در پاسخ به این سئوال که اگر از سوی شورای نگهبان تایید نشدید مانند سال 88 اعتراض خواهی کرد گفت: دلیلی بر رد صلاحیت نمی بینم. خدمتگزار خوبی بوده ام و فرد قانون مندی هستم. انشاءالله انتخابات پرشکوهی داشته باشیم.



معاون اول دوران اصلاحات در این باره که برآوردش از میزان رایش چیست؟ گفت: خوشبین هستم . هم به دلیل موضع شخصی و عملکرد گذشته ام و هم به دلیل رویکرد مردم.



وی تصریح کرد: وصل کردن روند انتخابات به اصلاحات غیر ضروری است روند انتخابات بر طبق قانون دنبال خواهد شد.



عارف در مورد رای خاموش در جامعه گفت: بیشترین تلاش من همین مسئله بوده و سعی داشتیم که بخش عظیمی از جامعه را که انگیزه لازم برای شرکت ندارند ترغیب کنیم به همین منظور جلسات خوبی در دانشگاهها داشتیم و نتایج خوبی بدست آوردیم. امیدواریم با روندی که صورت می گیرد و با باز شدن فضای کشور با حضور حداکثری روبرو باشیم.



کاندیدای اصلاح طلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر قشر خاموش را به میدان بیاوریم کاندیدای اصلاح طلب پیروز می شود.



وی در خصوص پرونده هسته ای ایران گفت: پرونده هسته ای یک پرونده سیاسی است و باید بدنبال راه حل سیاسی با تعامل با دنیا باشیم . تلاشمان باید این باشد که مسئله هسته ای با حداکثر سرعت حل شود چرا که طولانی شدن آن به نفع ما نیست اما این کار باید در چارچوب منافع ملی و پیگیری حقوق احقاقی کشورمان صورت گیرد.



عارف درباره برخی گفته ها مبنی بر اینکه برخی از اصلاح طلبان قلابی هستند گفت: من نه مردم را تقسیم بندی می کنم و نه گروهها را.



وی درباره رابطه با آمریکا خاطرنشان کرد: حل مشکل را در رابطه با آمریکا نمی دانم . حل مشکل را باید در داخل ببینیم. مشکلات داخل به دلیل عدم مدیریت است. باید به سمت حل مشکلات برویم به نحوی که تحریم ها حداقل تاثیر را داشته باشد.



عارف گفت: ما بدنبال چالش نیستیم بدنبال صلح هستیم که با همه کشورها مسائل را حل کنیم.



کاندیدای اصلاح طلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه همه جانبه و فراگیر را دنبال می کنیم بیان کرد: جهت گیری ما بر این اساس است و برنامه ها را در آینده اعلام می کنیم.



وی گفت: درباره تفاقات سال 88 افزود: جریانات سال 88 باید در زمانی مورد تحقیق دقیق قرار گیرد. ریشه های این جریان و بعد از انتخابات و سهم همه گروهها مشخص شود.



کاندیدای اصلاح طلب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: امیدواریم فضا به سمتی برود که بتوانیم در دانشگاهها چنین بحثی را داشته باشیم. ما نمی خواهیم مچ گیری کنیم. با دانشجویان با سعه صدر برخورد نشده است و من در مورد دانشجویان ستاره دار این مسئله را به طور کامل پاک خواهم کرد.



عارف در خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نیز خاطرنشان کرد: تفکیک جنسیت در شان دانشجویان دختر و پسر نیست که ادامه یابد.



کاندیدای اصلاح طلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد فسادهای مالی و اخلاقی که در دوران خدمتش وجود داشته است گفت: ما درباره فساد وسواس زیادی داشتیم و علیرغم همه برچسب هایی که به اصلاحات زده می شود حتی یک فساد مالی در دوران اصلاحات وجود نداشت و این افتخار اصلاحات است و اکنون نیز مبارزه با فساد مالی جزو اولویت های برنامه ما قرار دارد.



وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در صورت رای آوردن دولت شما دولت اصلاحات و مجلس ، مجلس اصولگر خواهد بود گفت: دولت من دولت اصلاحات نیست بلکه شایسته سالار است چون معتقدم اگر یک جناح دولت را به خوب معطوف کند موفق نمی شود.



عارف درباره برنامه هایش برای جوانان گفت: تامین مسکن و ازدواج این قشر در اولویت ما است.



خبرنگاری درباره اجماع عارف ، جهاگیری و مهرعلیزاده سئوال کردو وی پاسخ داد اجماع بین کاندیداهایی که خود را اصلاح طلب می دانند صورت می گیرد. آقایان شریعتمداری، جهانگیری، مهرعلیزاده و بنده در حال اجماع هستیم.



وی در خصوص روحانی نیز گفت: آقای روحانی از قبل از انقلاب دوست بنده بوده و خود ایشان چندین بار گفته بود اصولگرا هستم و من به نقل از خودشان گفتم که ایشان اصلاح طلب نیست.



عارف معیشت را مهمترین مسئله کشور عنوان کرد و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وقت آن نرسیده که امثال وی کنار بروند و افراد ولایتمدارتر وارد صحنه شوند گفت: فردی ولایتمدارتر از ما پیدا نمی شوند.

عارف رنگ انتخاباتي خود را سفيد اعلام كرد و در پاسخ به اين سوال كه حضور همسرتان در سفرهاي استاني برايتان حاشيه ساز نبوده است گفت: حضور همسرم در كنار من حاشيه اي نداشته است بلكه حضورش موثر نيز بوده است.



وي با بيان اينكه در دولت آينده به شايسته سالاري توجه خواهم كرد، اظهار داشت: هر كانديدايي كه در اين دوره شكست مي خورد در دولت آینده بايد سهمي داشته باشد.