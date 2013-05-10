ارتباط مستقیم شهروندان با شهردار منطقه 8 از طریق 1888

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی پاسخگوی 45 شهروندی بود که از طریق تماس با 1888 مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کردند.

شهردار منطقه 8 با اشاره به اهمیت فعالیتهای سامانه نظارت همگانی افزود: این سامانه در جهت سرعت بخشیدن به حل مشکلات و معضلات شهری گام بر می دارد.

وی با اشاره به تجلیل از ناظرین برتر سامانه 18888 افزود: ناظران افتخاری با رصد مشکلات در سطح محله ها و درخواستهای شهروندان، مدیران شهری را در تحقق اهدافشان که نظارت، شناخت و رفع مشکلات شهری است، یاری می کنند.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر اینکه پاسخ گويي با كيفيت به پيامها باعث جلب اعتماد بيشتر شهروندان مي شود اظهار داشت: بایستی اطلاعات اين سامانه براي ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم بيش از گذشته مورد استفاده قرار گيرد.

بنابراین گزارش، موضوعات مربوط به شهر سازی و خدمات شهری از بیشترین موارد مطرح شده در جلسه سامانه نظارت همگانی 1888 این هفته بود.