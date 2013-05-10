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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

هفته سوم کورس بهاره اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد

هفته سوم کورس بهاره اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: هفته سوم کورس بهاره سوارکاری بندرترکمن عصر پنجشنبه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 60 راس اسب ورزشی در هفت دور 1550 و هزار متری به رقابت پرداختند و در پایان 271 میلیون و 300 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران برتر توزیع شد.

در کورس اول اسبهای ترکمن، مراد با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، یورک سقر با علی رحجال و یلتکین 2 با متین آموت، در کورس دوم اسبهای دوخون جنی تاج با قربان محمد اودک، لیدی لورب با عید محمد غراوی و توتو با جواد آچاک و در کورس سوم اسبهای دوخون، فلورانس با فیض الله رجال، بالسای با ابوطالب چاری زاده و رادیکا با قربان محمد اودک برتر شدند.
 
در کورس چهارم، اسبهای دوخون رینمستریو با چابکسورای عنایت الله قللر عطاء، ام وی ام با ابوطالب چاری زاده و آل توماچ با محمد خجملی و در کورس پنجم اسبهای دوخون دازسویر با فیض الله رجال، مهیار طلایی با بهزاد قلی خانی و کریزهورس با عیدمحمد غراوی اول تا سوم شدند.
 
همچنین اسبهای دوخون کانیار با سوارکرای متین آموت، اخلاص 2 با قربان محمد اودک و آتیک با همراه رجال در کورس ششم و اسبهای تروبرد آوین با امین محمدی، آگوچف با عبدالجبار مختوم نژاد و یونی کرن با عبدالرحیم آرمیده نیز در کورس هفتم از دیگر اسبهای پیشی گرفتند.
کد مطلب 2051225

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