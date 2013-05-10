هفته سوم کورس بهاره اسبدوانی بندرترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 60 راس اسب ورزشی در هفت دور 1550 و هزار متری به رقابت پرداختند و در پایان 271 میلیون و 300 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران برتر توزیع شد.

در کورس اول اسبهای ترکمن، مراد با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، یورک سقر با علی رحجال و یلتکین 2 با متین آموت، در کورس دوم اسبهای دوخون جنی تاج با قربان محمد اودک، لیدی لورب با عید محمد غراوی و توتو با جواد آچاک و در کورس سوم اسبهای دوخون، فلورانس با فیض الله رجال، بالسای با ابوطالب چاری زاده و رادیکا با قربان محمد اودک برتر شدند.

در کورس چهارم، اسبهای دوخون رینمستریو با چابکسورای عنایت الله قللر عطاء، ام وی ام با ابوطالب چاری زاده و آل توماچ با محمد خجملی و در کورس پنجم اسبهای دوخون دازسویر با فیض الله رجال، مهیار طلایی با بهزاد قلی خانی و کریزهورس با عیدمحمد غراوی اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای دوخون کانیار با سوارکرای متین آموت، اخلاص 2 با قربان محمد اودک و آتیک با همراه رجال در کورس ششم و اسبهای تروبرد آوین با امین محمدی، آگوچف با عبدالجبار مختوم نژاد و یونی کرن با عبدالرحیم آرمیده نیز در کورس هفتم از دیگر اسبهای پیشی گرفتند.