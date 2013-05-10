ثبت نام دوره های کاردانی فنی و حرفه ای آغاز شد/ امکان شرکت انصرافیها در آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای تا 26 اردیبهشت مهلت دارند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و خرید کارت اصلی ثبت نام با مبلغ 10 هزار و 600 تومان نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند.

اعلام شرایط اختصاصی ثبت نام

افرادي كه داراي گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و يا ديپلم كامل متوسطه نظام جديد يا قديم نظري هستند، اجازه ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند و در صورت شركت متخلف شناخته شده و در هر مرحله از تحصيل كه باشند، قبولي آنان لغو و از ادامه تحصيل آنها ممانت بعمل آمده و ملزم به پرداخت غرامت خواهند بود.

پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرف هاي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي سال 1391 اعم از اينكه ثبت نام کرده اند یا نه، اجازه ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند، مگر با دلايل موجه از سازمان سنجش آموزش كشور مجوز دريافت نکرده باشند.

دانشجويان دوره هاي شبانه (نوبت دوم) دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند، مي توانند بدون انصراف از تحصيل در اين آزمون ثبت نام و شركت کنند، بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبولي در آزمون سال 1392 و قبل از ثبت نام در كد رشته قبولي جديد، لازم است از مؤسسه محل قبولي خود تسويه حساب كامل کرده و گواهي مربوط را به مؤسسه محل قبولي جديد ارائه دهند.

اين دسته از داوطلبان پس از انصراف قطعي اجازه بازگشت و ادامه تحصيل در كد رشته قبولي قبلي خود را نخواهند داشت.

دانشجويان دوره هاي شبانه (نوبت دوم) دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند در صورت تمايل به ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمون، الزامأ بايد پس از انصراف قطعي از تحصيل، خود را به حوزه هاي وظيفه عمومي معرفي و به خدمت اعزام شوند. بديهي است اين دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظيفه اجازه ثبت نام و شركت در اين آزمون را خواهند داشت.

دانشجويان اخراجي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) اجازه ثبت نام در اين آزمون

را خواهند داشت. بديهي است اين دسته از داوطلبان مي توانند تمام تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصيلات خود به صورت يكجا به انجام برسانند.

با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادلانه فرصتهاي موجود بين تمامي متقاضيان، آن دسته از داوطلباني كه قبلاً با استفاده از امكانات دولتي (آموزش رايگان) تحصيلات خود را در مقطع كارداني به اتمام رسانيده اند، مجاز به شركت و انتخاب دوره روزانه در اين آزمون نیستند.