سرپرست جدید دفتر خبرگزاری برنا در استان کردستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی "سید جمال الدین حسینی" مدیر عامل خبرگزاری برنا، "سرور احمدی" به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی این خبرگزاری در استان کردستان منصوب شد.

در این حکم آمده است: "بنا به پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان و با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر دفتر نمایندگی خبرگزاری برنا در آن استان منصوب می شوید".

همچنین در این حکم آمده است: "امید است با اتکا به خداوند متعال و بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، فرهنگی و رسانه ای کشور و با استفاده از نظرات و تجربیان اهل اندیشه، همچنین مسئولین و نیروهای دلسوز سایر خبرگزاری ها و رسانه های متعهد کشور در ایجاد شیوه های مناسب اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و تبلیغ ارزش های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آؤمان های امام راحل (ره) و تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه ها و خدمات دولت خدمتگذار ملت، موفق و پیروز باشید.

سرور احمدی از خبرنگاران فعال در عرصه اطلاع رسانی کردستان است و پیش از این در دفتر خبرگزاری مهر استان کردستان فعالیت داشته است.

با توجه به ادغام سازمان ملي جوانان و اداره كل تربيت بدني و از حدود سه سال پیش تاكنون فعاليت هاي خبرگزاري برنا در استان كردستان متوقف شده است كه با توجه به انتصاب سرپرست جديد فعاليت هاي اين رسانه در استان مجددا از سر گرفته مي شود.