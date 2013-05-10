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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

اخبار اوقاف و امور خیریه/

بانوان شاغل استانداری خراسان رضوی در مسابقات قرآن شرکت می کنند

بانوان شاغل استانداری خراسان رضوی در مسابقات قرآن شرکت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: حضور بانوان شاغل استانداری در مسابقات قرآن و بررسی تائید انطباق نیات موقوفات در ستاد نظارت بر حسن اجرای نیات واقفین از عناوین اخبار اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور بانوان دفتر زنان استانداری گفت: بانوان شاغل در استانداری خراسان رضوی در سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم شرکت می کنند.

زهرا سعیدی در حاشیه جلسه بانوان شاغل در استانداری اظهار کرد: تاکنون با توجه به تبلیغاتی که در خصوص سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم شده است، دو هزار و 887 نفر از بانوان در سایت ثبت نام مسابقات قرآن کریم ثبت نام کرده اند.

کارشناس امور بانوان دفتر زنان استانداری گفت: بانوان شاغل در استانداری با اطلاع از آغاز ثبت نام سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در این مسابقات ثبت نام کردند.

سعیدی بیان کرد: جلسات با ارگان هایی که مخاطبان بیشتری دارند در دستور کار قرار گرفته است و ادارات ارشاد، سازمان تبلیغات، مرکز مدیریت حوزه، بهزیستی و کمیته امداد از جمله این دستگاه ها هستند.

تائید انطباق نیات موقوفات در ستاد نظارت بر حسن اجرای نیات واقفین بررسی می شود

معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: تائید انطباق نیات موقوفات خراسان رضوی در ستاد نظارت بر حسن اجرای نیات واقفین توسط سازمان اوقاف و امور خیریه بررسی می شود.

حجت الاسلام محمد احمدزاده اظهار کرد: انطباق نیات موقوفات در سامانه جامع موقوفات با وقف نامه ها که دارای درآمد بالای 100 میلیون ریال در سطح پنجم و ششم طی دو روز بررسی می شود.

معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با تاکید بر اینکه ثبت نیات واقفین در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه بار حقوقی و شرعی دارد بیان کرد: تائید ثبت نیت واقف در این سامانه در شش مرحله انجام می شود.

حجت الاسلام احمدزاده افزود: تائید اول و دوم توسط کارشناس موقوفات و رئیس اداره اوقاف شهرستان ها صورت می گیرد و در مرحله بعد توسط معاونت حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و پس از آن مدیر کل استان نیت موقوفه را تائید می کند.

وی گفت: تائید انطباق نیات موقوفه در مرحله پنجم توسط مدیر کل اسناد و ثبتی سازمان و در مرحله آخر توسط معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه انجام می شود.

معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با توجه به این که تعداد موقوفات زیاد است و ثبت و تائید نیات زمان بر است، افزود: در مرحله اول نیات موقوفاتی که دارای در آمد بالای 100 میلیون ریال هستند بررسی می شود که در خراسان رضوی 154 موقوفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

احمدزاده گفت: هیئت بازرسی پنج نفره در ستاد نظارت بر حسن اجرای نیات واقفین طی دو روز موقوفات استان را بررسی و اشکالات آن را برطرف می کنند.

وی بیان کرد: حجت الاسلام حاتمی معاون حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مسئول ستاد نظارت بر حسن اجرای نیت واقفین در این ماموریت حضور دارد.

 

 

 

کد مطلب 2051235

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