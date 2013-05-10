  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

وزیر ارتباطات به مهر خبر داد:

خرید تجهیزات فناوری ارتباطات از خارج ممنوع می‌شود

خرید تجهیزات فناوری ارتباطات از خارج ممنوع می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر برنامه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: برای تحقق این شعار، تمامی تجهیزات ارتباطی و مخابراتی را بومی سازی خواهیم کرد و در این راستا از نخبگان علمی و دانشگاهیان استفاده می کنیم.

محمدحسن نامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تحقق خودکفایی ملی را ثمره اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: از پتانسیل های علمی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حداکثر استفاده را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه امروزه تیزهوش ترین افراد کشور جذب دو رشته برق و کامپیوتر می شوند، ادامه داد: برای مثال در کنکور سراسری سال 91 بالغ بر 74 درصد از رتبه های برتر که حدود 150 نفر بوده اند جذب این دو رشته شده اند و بنابر اعلام دانشگاهها، از میان 4 میلیون و 500 هزار دانشجوی کشور، 787 هزار دانشجو در دو رشته برق و کامپیوتر مشغول به تحصیل هستند.

نامی با اشاره به پتانسیل های موجود در مراکز علمی کشور تصریح کرد: در این راستا از روسای دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری دعوت به همکاری کرده و قصد داریم در راستای حمایت از این بخش علمی، بخش مهمی از پروژه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دانشگاهها اختصاص دهیم تا آنها خودشان سازماندهی این بخش را عهده دار شوند و از پتانسیل ها و استعدادهای علمی در راستای همسو کردن طرح های این حوزه کمک بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه از طرح های تحقیقاتی دانشگاهی این بخش استقبال خواهیم کرد، ادامه داد: براین اساس تمامی تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکیه بر توان دانشگاهی و علمی کشور بومی سازی خواهد شد و بزودی براساس بخشنامه ای که ابلاغ می شود خریدی از خارج نخواهیم داشت تا از نخبگان علمی کشور به صورت هدفمند حمایت کنیم.

کد مطلب 2051239

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