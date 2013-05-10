همایش وحدت سران ایلات و طوایف در شهرستان دهلران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين همايش بزرگ شامگاه پنجشنبه با حضور نماینده ولی فقه در سپاه امیر المومنین (ع) ایلام، امام جمعه دهلران وج معی از مسئولان، مردم و سران ایلات و طوایف در سالن وحدت این شهرستان برگزار شد.



سيد محسن موسوي امام جمعه شهرستان دهلران در این همایش افزود: در منطقه ما که گنجینه تمدن و فرهنگ است، هیچ کسی مانند خودمان نمی‌تواند برای آبادانی آن تلاش کند.



وي با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: حماسه سیاسی با حضور حداکثری شما عزیزان رخ می دهد.



موسوي ادامه داد: لازمه تحقق حماسه اقتصادی نیاز به اتحاد و همدلی است، اگر ارتباطات محکم و استوار باشد اقتصاد رونق می یابد.



امام جمعه دهلران با اشاره به سوابق حضور گسترده مردم دهلران واستان ايلام در انتخابات گذشته اظهار داشت: اين همايش ها مي تواند زمينه بيش از پيش حضور حداكثري مردم را در انتخابات آينده فراهم كند.



نماینده ولی فقیه سپاه امیرالمومنین(ع) در ایلام در این همایش با اشاره به دوری از فتنه گفت: دوری از جدایی و فتنه در صورتی محقق می شود که همه ما زیر یک پرچم و آن هم جمهوری اسلامی باشیم.



حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان افزود: ایجاد تفرقه یکی از برنامه های شیطانی دشمن در موقعيت كنوني است.



وي با اشاره به ۸ سال دفاع مقدس اظهار داشت: همانگونه که در دورارن دفاع مقدس همه قشر ها بدون در نظر گرفتن اختلافات قومی و قبیله ای با اتحاد در سنگر کنار هم از میهن اسلامی دفاع کردند ما نیز با اتحاد و همدلی تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب می کنیم و با حضور خود در انتخابات زمينه تحقق حماسه سياسي را فراهم مي كنيم.



جليليان گفت: ایجاد اختلاف قومی وقبیله ای حربه وترفند دشمن برای حضور نیافتن شما در انتخابات است.



نماینده ولی فقیه سپاه امیرالمومنین(ع) در ایلام گفت: شما با حضور خود در انتخابات موجب سرافرازی میهن اسلامی و خوشنودی رهبر معظم انقلاب می شوید.



همایش هم انديشي ايلات وطوايف دهلران به همت سپاه ناحيه دهلران در راستای ایجاد وحدت و اتحاد این شهرستان انجام شد.