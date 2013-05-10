عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا
-رئیس جمهوری چین بر از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه تاکید کرد.
-تلفات ریزش ساختمان در بنگلادش به هزار نفر رسید.
-بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره خشونت ها در پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ابراز نگرانی کرد.
آمریکا و اروپا
-سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه شهرک سازی در کرانه باختری را اقدامی غیرسازنده معرفی کرد.
-شهردار لندن بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید کرد.
خاورمیانه و آفریقا
-اتحادیه عرب یکشنبه آتی درباره جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی تشکیل جلسه می دهد.
-سوریه آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل به منظور تحقیق درباره استفاده از سلاح های شیمیایی در این کشور اعلام آمادگی کرد.
-دو جنگنده رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند.
-یک رسانه غربی از توزیع پیش نویس قطعنامه ای با حمایت کشورهای عربی در مجمع عمومی سازمان ملل علیه سوریه خبر داد.
-ارتش لبنان از بازداشت چندین نفر خبر داد که در پی انجام حملات تروریستی در این کشور بودند.
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