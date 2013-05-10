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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر هستند.

آسیا

-رئیس جمهوری چین بر از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه تاکید کرد.

-تلفات ریزش ساختمان در بنگلادش به هزار نفر رسید.

-بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره خشونت ها در پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ابراز نگرانی کرد.

آمریکا و اروپا

-سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه شهرک سازی در کرانه باختری را اقدامی غیرسازنده معرفی کرد.

-شهردار لندن بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید کرد.

خاورمیانه و آفریقا

-اتحادیه عرب یکشنبه آتی درباره جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی تشکیل جلسه می دهد.

-سوریه آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل به منظور تحقیق درباره استفاده از سلاح های شیمیایی در این کشور اعلام آمادگی کرد.

-دو جنگنده رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

-یک رسانه غربی از توزیع پیش نویس قطعنامه ای با حمایت کشورهای عربی در مجمع عمومی سازمان ملل علیه سوریه خبر داد.

-ارتش لبنان از بازداشت چندین نفر خبر داد که در پی انجام حملات تروریستی در این کشور بودند.

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کد مطلب 2051252

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