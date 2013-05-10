تیم گلستان در لیگ برتر اسکواش بانوان پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم و دور پایانی سومین دوره لیگ برتر اسکواش بانوان عصر پنجشنبه در کاشان به کار خود پایان داد و تیم گلستان بدر این مسابقات پنجم شد.

تیم گلستان در این دوره مسابقات با برد 2 بر یک مقابل مازندران و باخت سه بر 0 مقابل تهران در دور پایانی به کار خود پایان داد.

تیم گلستان که مقام سوم فصل قبل را در لیگ برتر اسکواش بانوان ایران را کسب کرده بود، در سومین دوره، با از دست دادن دو بازیکن اصلی تنها به مقام پنجمی قناعت کرد.

در این مسابقات، تیم اسکواش بانواk تهران اول، اصفهان دوم و یزد سوم شدند.