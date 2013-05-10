  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

آزمونهای مهندسی فناوری و حرفه ای علمی کاربردی برگزار شد

آزمونهای مهندسی فناوری و حرفه ای علمی کاربردی برگزار شد

دو کنکور کارشناسی مهندسی فناوری و حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی صبح امروز در 44 شهر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه 20 اردیبهشت تعداد 88 هزار و 919 داوطلب برای شرکت در آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته ترمی سال 1392 دانشگاه جامع علمی کاربردی به رقابت پرداختند.

داوطلبان کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی در چهار گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر با یکدیگر رقابت پرداختند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، 37 هزار و 303 نفر در گروه صنعت، 5 هزار و 235 نفر در گروه کشاورزی، 34 هزار و 58 نفر در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و 12 هزار و 323 داوطلب در گروه فرهنگ شرکت کردند.

 

 

کد مطلب 2051256

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