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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

اکبر اعلمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

اکبر اعلمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

نماینده مجلس ششم برای شرکت و ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اعلمی که تا کنون چندین بار پس از پایان دوره مجلس ششم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا و رد صلاحیت شده است بار دیگر برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم وارد وزارت کشور شد.

 

اکبر اعلمی پیش از این گفته است: با توجه به اینکه در انتخابات پیش رو کاندیدهای اصلاح طلب واقعی حضور ندارد و به نظر می‌رسدکه بعضی از جریانات طبق معمول می‌خواهند برخی افراد را به عنوان اصلاح طلب معرفی کنند، بنده به این نتیجه رسیدم که به عنوان یک شخصیت اصلاح طلب وارد میدان رقابت‌ها شوم.
 
وی شعار خود را «احیای منشور نوفل لوشاتو» اعلام و تاکید کرده است: هر انقلابی مبتنی و متکی بر مجموعه ای از شعارها و وعده‌های رهبران انقلاب‌ها است؛ نظر به اینکه مهمترین بخش شعارهای رهبران انقلاب در نوفل لوشاتو صورت گرفت، من از عنوان منشور نوفل لوشاتو استفاده می‌کنم.
 
 
کد مطلب 2051261

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