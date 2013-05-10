توسعه فرهنگ قرآنی، مهم ترین رسالت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حميد محمدی در مراسم اختتامیه سومین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که در مجتمع یاوران مهدی(عج) شهر مقدس قم برگزار شد، اظهار داشت: قرائت و کتابت قرآن کریم، زیباترین و والاترین هنرهای انسان است.

وی در ادامه با بیان اینکه قرآن کریم با معارف خود، عقل انسان را فتح می کند، افزود: قرآن کریم دل انسان‌ها را با هنرهای خود تسخیر می‌کند و بدون شک از زیباترین هنرهای عالم هستی، هنر تلاوت قرآن کریم است که باید در سطح کشور نیز گسترش یابد.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت های قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، اعلام کرد: مهم ترین و با اهمیت ترین رسالت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است به این معنا که توسعه معرفت، ایمان و عمل قرآنی در اولویت های فعالیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است.

وی در پایان سخنان خود افزود: توسعه دانش‌های هنر محور و هنرهای قرآنی نیز باید از بزرگترین اهداف دانشکده علوم قرآنی سراسر کشور باشد.

برگزاری نشست تخصصی کارشناسان قرآن و عترت دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور

دبیر اجرایی سومین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نيز در اين مراسم، با بیان اینکه همزمان با برگزاری سومین دوره المپیاد دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، نشست تخصصی کارشناسان مراکز قرآن و عترت دانشکده های سراسر کشور برگزار شده است، اظهار داشت: این مسابقات در مجتمع یاوران مهدی(عج) در حال برگزاری است.

دکتر علی اصغر شعاعی در ادامه سخنان خود با اشاره به بیان گزارش عملکرد مراکز قرآن و عترت دانشگاه در این نشست تخصصی، افزود: در ابتدای این نشست هر یک از کارشناسان قرآن و عترت دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور به بیان گزارش عملکردی از فعالیت یک ساله خود ارائه کرده و موانع و پیشنهادات در راستای پیشرفت فعالیت های خود را مطرح ساختند.

سرپرست مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با بیان اینکه در ادامه این نشست برنامه های در دست اقدام مرکز قرآن و عترت دانشگاه مطرح شد، اعلام کرد: یکی از برنامه های فرهنگی مرکز که در این نشست مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، طرح حفظ موضوعی قرآن کریم و لزوم تعامل بیشتر بخش های مختلف دانشکده های علوم قرآنی با کانون های قرآن و عترت بوده است.

فرهنگ قرآنی در انتخابات ریاست جمهوری رعایت شود

رئیس ستاد برگزاری سومین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نيز در اين مراسم گفت: دین مسیحیت سه هنر موسیقی، تصویر و مجسمه سازی را در اختیار دین خود قرار داده و در راستای ترویج این دین استفاده می کند.

حجت الاسلام دکتر احمد عابدی در ادامه با بیان اینکه این سه هنر در اسلام با محدودیت هایی مواجه است، خاطر نشان کرد: دین مبین اسلام به منظور حفظ استقلال خود این سه مورد را با محدودیت هایی مواجه ساخته و در سه هنر معماری، خطاطی و تلاوت قرآن کریم را در راستای ترویج این دین مبین معرفی می کند.

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اشاره به فعالیت های فرهنگی این دانشگاه، اعلام کرد: بر خلاف دیگر دانشگاه های سطح کشور که فعالیت های فرهنگی در زمره فعالیت های فوق برنامه قرار می گیرد، فعالیت های فرهنگی و به خصوص قرآنی از جمله فعالیت های اصلی و بنیادی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به شمار می رود.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ قرآنی باید در تمام ابعاد زندگی انسان جلوه نماید، عنوان کرد: با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوری، باید بسیار مراقب دام های شیطان بود و با رعایت فرهنگ قرآنی، قرآنی زندگی نمائیم چراکه بسیاری از مسائل سیاسی همراه با غیبت و تهمت است و این امر خلاف فرهنگ قرآنی است.

در پايان اين مراسم، نفرات برتر سومین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم معرفی و تجلیل شدند.