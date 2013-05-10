ساماندهی مراكز مشاوره و ارائه‌ خدمات پرستاری در منزل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی‌مقدم با بیان اینكه با توجه به پیشرفت در علوم پزشكی، توسعه‌ تجهیزات و رشد جمعیت سالمندی توجه به رفاه مردم حائز اهمیت است، اظهار كرد: مراكز ارائه‌ خدمات پرستاری و مشاوره بیش از 50 سال است كه در كشورهای توسعه‌یافته راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینكه این مراكز همه‌ خدمات بیمارستانی را در منزل ارائه می‌دهند، ادامه داد: با راه‌اندازی این مراكز تخت روز بیماران بستری در ICU ، عفونتها و هزینه‌های بیمارستانی كاهش می‌یابد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینكه این مراكز تا دهه‌ 70 در ایران تشكیل نشده بود، افزود: در 2 تا 5 سال نخست افرادی از طریق ارائه شماره تماس و كارت ویزیت برای متقاضیان خدمات را در منزل ارائه می‌دادند اما سپس برنامه ای تهیه و مسئولان وزارت بهداشت را قانع كرد كه برای برطرف كردن نیاز مردم راه‌اندازی این مراكز ضروری است.

شریفی‌مقدم گفت: از این رو معاون درمان وزارت بهداشت سال 78 آیین‌نامه‌ای تحت عنوان ایجاد مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری تدوین و به دانشگاهها ابلاغ كرد که با استقبال پرستاران مواجه شد و مراكزی به‌ موجب این آیین‌نامه راه‌اندازی شدند.

وی با بیان اینكه در آن زمان وزارت بهداشت عنوان می‌كرد كه مسئولیت فنی این مراكز باید برعهده پزشك باشد، ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده، آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شد اما از 14 سال پیش تاكنون اقدامی برای این مراكز نشد و عملا شماری از این مراكز تعطیل، بخشی غیرفعال و هم‌اكنون شمار محدودی فعالیت می‌كنند.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان نظام پرستاری با اشاره به ارائه خدمات غیرعلمی توسط برخی افراد در غیاب مراكز خدمات پرستاری، افزود: تغییر نكردن خدمات پرستاری ارائه شده در منزل از سال 78 تاكنون (14 سال) تعیین نشدن تعرفه‌ خدمات پرستاری نظیر سایر گروههای پزشكی و اینكه سازمانهای بیمه‌گر حاضر به پوشش این مراكز برای پرداخت درصدی از این هزینه‌ها نشدند، همگی از دلایلی بود كه فعالیت این مراكز محدود شد.

شریفی‌ مقدم با بیان اینكه نبود مراكز معتبری برای ارائه خدمات پرستاری فرصت را برای فعالیت یكسری افراد سودجو فراهم می‌كند، یادآور شد: هم‌اكنون طی مكاتباتی با وزارت بهداشت درصدد شناسایی مراكز معتبر در سراسر كشور هستیم و در این‌باره اقدامات اولیه انجام شده است.