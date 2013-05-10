جواد مزدآبادی کارگردان فیلم ویدیویی "ابابیل" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مضمون فیلم گفت: فیلم "ابابیل" یک فیلم سیاسی- اجتماعی درباره حوادث 9 دی سال 88 است و در دی ماه سال قبل به مناسبت این روز از رسانه ملی روی آنتن رفت. این فیلم اولین اثری بود که راجع به این واقعه ساخته شد و قصد داشتم وحدت ملی را در فیلم مطرح کنم.
وی با اشاره به بازسازی کردن صحنههای آن روز در فیلم گفت: تمام صحنههای درگیری، آشوبهای خیابانی و تظاهرات آن روز را به صورت واقعی بازسازی کردیم و به هیچوجه به سراغ استفاده از تصاویر آرشیوی نرفتیم.
این کارگردان درباره لوکیشنهای فیلم توضیح داد: بخشی از داستان فیلم در کشور دوبی فیلمبرداری شد. با توجه به اینکه مجوز برای فیلمبرداری در این کشور نداشتیم و موضوع فیلم هم سیاسی بود با سختی و دشواری این صحنهها را فیلمبرداری کردم. برای اولینبار در مکانهایی مثل برج العرب، برج الخلیفه و میدان جمال عبدالناصر فیلمبرداری انجام شد که پیش از این هیچ گروه فیلمسازی در آنجا فیلمبرداری نکرده بود.
مزدآبادی با تاکید بر تاثیرات برگزاری جشنواره بینالمللی "فیلم یاس" تهران تصریح کرد: برگزاری جشنواره فیلمهای ویدیویی میتواند به بهتر شدن کیفیت تولید فیلمهای ویدیویی کمک کند و باعث شکلگیری یک رقابت سازنده و اصولی بین فیلمسازان در طول برگزاری جشنواره شود.
عوامل سازنده "ابابیل" شامل نویسنده: امیر ماهرو، تصویربردار: حمید احمدی، گریم: دانیال شعاعی، طراح صحنه و لباس: ایرج ملکی، موسیقی: حامد زمانی، بازیگران: رامین راستاد، لیلا بلوکات، حدیثه تهرانی، وحید شیخ زاده، علی اوسیوند و محمد فیلی، تهیهکننده: سعید پروینی است.
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