به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عطایی در جمع خبرنگاران یکی از مشکلات اصلی صنعت بیمه را فرهنگ سازی اعلام کرد و گفت: فعالیت بیمه کوثر در بازار بیمه کشور از سال 90 آغاز شده است. عمده سهامداران این شرکت، مجموعه کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح هستند و ورود به مجموعه های خدمات بیمه ای جدید در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به اهداف راهبردی که برای این شرکت بیمه ای تعریف شده است، افزود: در فرهنگ سازی به دنبال ایجاد موج در خدمات رسانی هستیم. در عین حال شبکه پرداخت خسارت در تمام کشور فعال است و در تسهیل سازی پرداخت خسارت به دنبال حرکت های نو هستیم.

وی یکی از مهمترین طرح های این شرکت را طرح ارائه خدمات بیمه بیماری های صعب العلاج و در راس آنها سرطان و دیابت ذکر و بیان کرد: ارائه خدمات بیمه ای طرح آغاز شده و 20 نوع بیماری را در بر می گیرد. همچنین با توجه به اینکه کشور به سمت جامعه سالمندی پیش می رود، طرح بیمه سالمندی را نیز اجرایی خواهیم کرد.

عطایی طرح دیگر این شرکت را بیمه های تکمیلی دندان با توجه به هزینه های بالای آن و بیمه خاص دندانپزشکی عنوان و بیان کرد: تعامل با بازار سرمایه در دستور کار ما قرار دارد، بیمه گارانتی،بیمه های اعتباری و بیمه پرتاب ماهواره اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل بیمه کوثر ادامه داد: بیمه های زندگی در کشورمان از رشد کمی برخوردار هستند، میزان توسعه یافتگی هر کشوری به میزان توسعه بیمه های زندگی آن کشور بستگی دارد. همچنین با استفاده از شبکه های IT در راستای روان سازی خدمات و اعتماد سازی حرکت می کنیم.

وی میزان پرتفوی این شرکت در سال 91 را معادل 230 میلیارد تومان و در سال 90 معادل 40 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: پرتفوی این شرکت در یکسال 5.5 برابر رشد داشته است و رشد حق بیمه ها در سال 91 حدود 550 درصد، متوسط پرداخت خسارت کمتر از 60 درصد و میزان فروش بیمه های عمر نیز 30 درصد بوده است.

عطایی گفت: در بخش بیمه های خرد یک میلیون منزل مسکونی در کل کشور را تحت پوشش قرار دادیم و بابت 3 حادثه زلزله آذربایجان، بوشهر و سیل گلستان 9 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم.

وی یکی دیگر از مشکلات صنعت بیمه را کمبود نیروی انسانی عنوان و بیان کرد: بیشتر شرکت های بیمه از تیم ها و افراد بازنشسته صنعت استفاده می کنند اما ما سعی در استفاده از نیروهای جوان داشته ایم.