آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار خراسان رضوی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در این جلسه پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار استان را مطلوب توصیف و بر اتمام آن ها تا پایان دولت دهم تاکید کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور اظهار کرد: علی رغم تحمیل تحریم های اقتصادی و مضایق پیش روی دولت به لحاظ تامین منابع مالی و بودجه ای، با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر ویژه، 85 درصد نقدینگی به پروژه های مهر ماندگار تخصیص یافت.

محرابیان افزود: با مدیریت جامع منابع و اولویت بندی پروژه ها منطبق بر نیازهای مناطق، شاهد بهره وری حداکثری و ارتقای میزان رضایت مندی مردم خواهیم بود.

وی گفت: اهتمام دولت بر بهره برداری از تمام پروژه های مهر ماندگار کشور است و در این راستا از تمام ظرفیت های موجود استفاده خواهد کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در خصوص وضعیت پروژهای مهر ماندگار خراسان رضوی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی اکثر قریب به اتفاق پروژه ها بالای 90درصد است که با اهتمام جدی و روحیه جهادی مسئولان استان، شاهد بهره برداری از آن ها تا پایان دولت دهم خواهیم بود.

محرابیان تصریح کرد: در حوزه آب منطقه ای، سد ابیورد در شهرستان درگز و سدهای قره تیکان و چهچهه در شهرستان کلات با تخصیص کامل اعتبار تا خرداد ماه امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی اظهار کرد: پروژه های خط انتقال آب سد طرق و ارداک مشهد نیز تا خرداد ماه به بهره برداری می رسد و هم چنین اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه آب رسانی به شهر تربت جام نیز تامین می شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در خصوص تامین اعتبار پروژه موزه بزرگ خراسان و مرکز فرهنگی جانبازان نیز گفت: اعتبار این دو پروژه تامین و تا خرداد ماه امسال شاهد بهره برداری از این پروژه ها خواهیم بود.

محرابیان افزود: در حوزه بهداشت و درمان هم شاهد بهره برداری از بیمارستان های باخرز و صالح آباد تا خرداد ماه و نیز گناباد و سبزوار تا تیر ماه هستیم.

وی گفت: بیمارستان شهر فریمان تا اواسط مرداد ماه، بیمارستان خلیل آباد و اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) (عدالتیان) تا خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: تامین اعتبار احداث پل نشاط در قوچان، بهسازی محور درگز- لطف آباد، تعریض محور مشهد- فریمان و بهسازی راه های روستایی بالای 50 خانوار از جمله مواردی ست که در حوزه راه و شهرسازی دنبال می شود.

همچنین در این جلسه تامین اعتبار 13 طرح با اشتغال مستقیم چهار هزار و 952 نفر از دیگر مواردی بود که مورد تایید قرار گرفت.