هشت زمین چمن ورزشی طی سال گذشته در آبادان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی صبح جمعه در دومین همایش پیاده روی خانوادگی آبادان از احداث مجموعه ورزشی بانوان، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در روزهای جمعه، برگزاری دو لیگ محلات با حضور 70 تیم و شرکت یک هزار بازیکن، احداث دو پیست اسکیت ویژه بانوان و آقایان به عنوان برخی دیگر از کارهای صورت گرفته در حوزه ورزشهای همگانی در شهر آبادان عنوان کرد.

وی افزود: ساخت پل کابلی امام رضا(ع) آبادان (سومین پل کابلی غیر همسطح در کشور) در مدت زمان 14 ماه ، ساخت دهها پارک بزرگ و کوچک، دوبانده کردن چندین خیابان و بهبود وضعیت عبور و مرور شهری از دیگرکارهای صورت گرفته در آبادان به شمار می رود.

شیرازی متذکر شد: احداث زیر گذر طیب، توسعه راههای شهری، احداث پارکینگ طبقاتی، توسعه فضای سبز ، تکمیل سالن چند منظوره ورزشی فرهنگی در منطقه هلال بریم، راه اندازی سایت پرداز پسماند زباله و برگزاری سومین دوره لیگ محلات ، توسعه فضاهای ورزشی وایجاد چند زمین چمن مصنوعی دیگر از دیگر فعالیتهای شهرداری در سالجاری خواهد بود.

شهردار آبادان اظهار داشت: آبادان به واسطه هشت سال جنگ تحمیلی دچار آسیبهای جدی به ویژه در بخشهای زیرساختی شهری شد و به رغم کارهای صورت گرفته هنوز نیاز به حمایتهای جدی دولت به ویژه در بخش اعطای اعتبارات مصوب دارد.

شیرازی تصریح کرد: آبادان با اهدای چهار هزار و چهار شهید و چشیدن طعم تلخ آوارگی مردمانش ، دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده است و اکنون دولت باید حقی را که مردمان این شهر به گردن نظام دارد را به نحو مطلوبی ادا کند.

وی با اشاره به قول ریاست جمهوری در پرداخت 200 میلیارد ریال اعتبار جهت عمران شهری آبادان یادآور شد: به رغم دستور صریح و اکید ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت به عنوان منبع تامین و پرداخت اعتبار متاسفانه با گذشت سه ماه هنوز ریالی از این اعتبار به آبادان پرداخت نشده است.

شهردار آبادان خواستار عنایت و توجه ویژه دولت به ویژه شخص ریاست جمهوری در عمل به وعده ها شد.

شیرازی در ادامه با اشاره به راه اندازی و فعالیت مدرسه فوتبال شهرداری آبادان گفت: در این مدرسه سعی شده تا با تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان مستعد و توانمند شهر در جهت معرفی و شناساندن آنان برای بکار گیری در تیمهای فوتبال کار شود.

شهردار آبادان با اشاره به اینکه تیم مدرسه فوتبال شهرداری یکی از قهرمانان نوجوانان در سطح کشور است افزود: توجه به استعدادهای ناب ، بکر و پتانسیلهای شهر آبادان به ویژه در زمینه فوتبال می تواند این شهر را همچون گذشته به قطب اصلی فوتبال کشور وروزهای اوج پیشین خود برگرداند.

به گفته شیرازی چنانچه تیم صنعت نفت بیشتر از اینها به نیروهای توانمند و پرورش یافته در منطقه توجه و آنها را بکار می گرفت شاید امروز وضعیت تیم صنعت نفت به این شکل نبود.