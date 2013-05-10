تعرفه گمرکی ناشران خارجی 2.5 درصد محاسبه خواهد شد

علی اسماعیلی، رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی ناشران خارجی حاضر در این نمایشگاه از محاسبه سود حقوق گمرکی کتابهایشان با نرخ افزایش یافته 4 درصدی گفت: ما در این مورد با گمرک مکاتبه کرده‌ایم و مسئولان گمرک هم قول داده‌اند مشکل را حل کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان بخشی از دولت، مشمول تحریم‌های غرب است، ناشران خارجی نیز نمی‌توانند محموله‌های کتاب خود را به نام وزارت ارشاد وارد ایران کنند و شاید به همین خاطر نگران هستند که نرخ سود حقوق گمرکی آنها بالا محاسبه شود.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اضافه کرد: با هماهنگی‌هایی که با گمرک صورت گرفته، قرار شد آنها تعرفه گمرکی برای کتاب‌های ناشران خارجی را بر اساس همان تخفیف‌هایی که به ما اعلام کرده بودند و بر اساس نرخ سود حقوق گمرکی معادل 2.5 درصد محاسبه کنند.

اسماعیلی ادامه داد: این تخفیف‌ها شامل ناشرانی می‌شود که ما فهرستشان را تائید می‌کنیم.

وی همچنین موضوع بدهی چند سال قبل سازمان چاپ و انتشارات وابسته به وزارت ارشاد به گمرک را یادآور شد و تاکید کرد: ما در این زمینه هم با گمرک مکاتبه کرده و قول داده‌ایم که بعد از نمایشگاه آن را پرداخت کنیم.