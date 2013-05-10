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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

رئیس نمایشگاه کتاب تهران:

تعرفه گمرکی ناشران خارجی 2.5 درصد محاسبه خواهد شد

تعرفه گمرکی ناشران خارجی 2.5 درصد محاسبه خواهد شد

به گفته رئیس نمایشگاه کتاب تهران، نرخ سود حقوق گمرکی برای ناشران خارجی حاضر در این نمایشگاه در زمان ترک ایران و در گمرک، معادل 2.5 درصد محاسبه خواهد شد.

علی اسماعیلی، رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی ناشران خارجی حاضر در این نمایشگاه از محاسبه سود حقوق گمرکی کتابهایشان با نرخ افزایش یافته 4 درصدی گفت: ما در این مورد با گمرک مکاتبه کرده‌ایم و مسئولان گمرک هم قول داده‌اند مشکل را حل کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان بخشی از دولت، مشمول تحریم‌های غرب است، ناشران خارجی نیز نمی‌توانند محموله‌های کتاب خود را به نام وزارت ارشاد وارد ایران کنند و شاید به همین خاطر نگران هستند که نرخ سود حقوق گمرکی آنها بالا محاسبه شود.

رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اضافه کرد: با هماهنگی‌هایی که با گمرک صورت گرفته، قرار شد آنها تعرفه گمرکی برای کتاب‌های ناشران خارجی را بر اساس همان تخفیف‌هایی که به ما اعلام کرده بودند و بر اساس نرخ سود حقوق گمرکی معادل 2.5 درصد محاسبه کنند.

اسماعیلی ادامه داد: این تخفیف‌ها شامل ناشرانی می‌شود که ما فهرستشان را تائید می‌کنیم.

وی همچنین موضوع بدهی چند سال قبل سازمان چاپ و انتشارات وابسته به وزارت ارشاد به گمرک را یادآور شد و تاکید کرد: ما در این زمینه هم با گمرک مکاتبه کرده و قول داده‌ایم که بعد از نمایشگاه آن را پرداخت کنیم.

کد مطلب 2051283

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