به گزارش خبرنگار مهر شامگاه پنج شنبه رصد خانه علم و فناوری با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه اصفهان نخستین پژوهشگاه شاخصپژوه کشور در دانشگاه اصفهان افتتاح شد.
این پژوهشکده در گرایشهای مصوب از طریق آزمون سراسری دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد پذیرش میکند و به عنوان یک مرکز علمی خصوصی معتبر در سطح کشور و منطقه مأموریت دارد تا نسبت به ارتقاء سطح رشد و توسعهی فرهنگ تحقیق و پژوهش تولید و انتشار تأثیرگذاری مثبت و عمیق بر کشور گام بردارد.
از جمله فعالیتهای این پژوهشگاه میتوان به چاپ و انتشار بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر و کنفرانسهای داخلی و خارجی، اجرای بیش از 30 طرح پژوهشی در صنایع فولاد، حمل و نقل ، نفت و گاز و برنامهریزی شهری و منطقهای اشاره کرد.
این پژوهشکده در زمینههای مدیریت استراتژیک،توسعه منابع انسانی،مشاوره خلاقیت و شکوفایی تجاری سازی ایده،توسعه سرزمین، توسعه پایدار، ارتباط با صنعت فعالیت میکند.
به گزارش مهر این پژوهشگاه با محوریت مهندسی بحرانهای طبیعی و پدافند غیر عامل شاخص پژوه با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قالب 3 پژوهشکده، مدیریت، جغرافیا و مهندسی پدافند غیرعامل فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود را آغاز کرد.
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