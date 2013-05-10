راه آهن گرگان - اینچه برون ظرفیت جابجایی دو میلیون مسافر را دارد

محمود پردل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات ساخت این راه آهن به پایان رسیده است گفت: این خط ریلی قابلیت ارتقا و جابجایی دو میلیون نفر مسافر در سال را داراست.

وی اظهار داشت: جاده ریلی گرگان - اینچه برون از مصوبات سفر دولت به گلستان است و با حضور روسای جمهور ایران، ترکمنستان و قزاقستان به بهره برداری می رسد.

پردل نژاد افزود: مشخصات کلی پروژه انجام دو میلیون متر مکعب عملیاتی خاکی، 40 هزار متر مکعب علمیات بتن ریزی، 70 هزار اصله تراوس، 250 هزار مترمکعب بالاس و ... است.

وی گفت: راه آهن گرگان – اینچه برون به ایستگاه اینچه برون ختم می شود و سه هزار متر مربع زیربنای اصلی ایستگاه است.

وی بیان داشت: این خط ریلی گنجایش و جابجایی سالانه هفت میلیون تن بار را دارد.