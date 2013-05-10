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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

بازدید مدیر کل انتخابات شورای نگهبان از محل ثبت نام/ احتمال تمدید مهلت بررسی صلاحیت ها

بازدید مدیر کل انتخابات شورای نگهبان از محل ثبت نام/ احتمال تمدید مهلت بررسی صلاحیت ها

مدیر کل انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه هر روز پرونده دوطلبان از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال می شود، گفت: با توجه به اینکه تعداد داوطلبان این دوره زیاد است ممکن است شورای نگهبان از مهلت 5 روزه دوم خود نیز استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیلچی مدیرکل انتخابات شورای نگهبان صبح امروز از محل ستاد انتخابات کشور و روند ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازدید کرد.

نیلچی با بیان اینکه به نمایندگی از هیات مرکزی نظارت  از ستاد انتخابات کشور بازدید کردم، گفت: کارها خوب انجام می شود و وزارت کشور روزانه پرونده کاندیداها را به شورای نگهبان ارجاع می دهد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در صدد است در زمان مقرر پرونده ها را بررسی کند، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تعداد داوطلبان این دوره زیاد است ممکن است شورای نگهبان از مهلت 5 روزه دوم خود نیز استفاده کند.

به گزارش مهر، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي دارد، بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور می تواند حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید شود.

کد مطلب 2051295

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