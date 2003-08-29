ترور سيد محمدباقرحكيم توسط عوامل صدام حسين صورت گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر،"محمد باقر ناصري" در گفتگو با شبكه خبري" العربيه " با اعلام اين مطلب افزود : بدون شك اين يك حمله يك جنايت ضد بشري بود كه توسط عوامل صدام انجام گرفت .

وي گفت: ترور آيت الله سيد باقرحكيم درنجف وتلاش براي ترورآيت الله سعيد محمد سعيد حكيم در هفته گذشته تنها توسط باقي مانده هاي حزب بعث وعوامل صدام حسين انجام مي گيرد.

ناصري تاكيد كرد: طرفداران صدام مي خواهند با اين اعمال جنايت كارانه ملت عراق را به وحشت بياندازند به همين دليل ما نيروهاي ائتلافي بويژه نيروهاي اشغالگر آمريكايي وانگليسي را مسوول اين فاجعه انساني مي دانيم زيرا آنها خود مسووليت امنيت كشورعراق وحفاظت ازجان و مال و مراجع و علماي شيعه را به عهده گرفته اند .

دبيركل جنبش علماي مجاهد اين اعمال ضد بشري را غيرقابل قبول خواند وگفت: درحالي جنايت كاران تصميم به ترورعلما و مراجع شيعه گرفته اند و قداست وحرمت حرم مطهر حضرت علي (ع ) را اينگونه مي شكنند وبه نسل كشي ملت عراق دست مي زنند كه هيچ تحركي ازسوي اشغالگران آمريكايي صورت نگرفته است .

ناصري درادامه ابرازعقيده كرد: اوج جنايت هاي رژيم بعث صدام حسين وهوادارانش ترورآيت الله مجاهد سيد محمد باقر حكيم ، آيت الله شهيد محمد باقرصدر، آيت الله قروي و آيت الله بروجري است و عوامل صدام حتي درتلاش براي ترور آيت الله سيستاني هستند واينها قاتلاني هستند كه امروز مرتكب چنين جنايت هاي ضد انساني مي شوند و بايد دستگير وبراي محاكمه تحويل دادگاههاي بين المللي شوند تا به سزاي اعمالشان برسند .

