حسن شريفي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جايگاه عظيم شوراها و اهميت فعاليت‌ آنها گفت: شوراها يك سازمان مديريت شهري هستند و ارائه دهنده خدمات مناسب به شهروندان خواهند بود.

رئيس شوراي اسلامي شهر سلفچگان عنوان داشت: شوراها بايد تلاش كنند تا با انتخاب شهردار خبره و مناسب دور از هر گونه تنش و فعاليت‌هاي سياسي به خدمات رساني به مردم پرداخته كه اين موضوع يكي از نكات مهم و برجسته است.

شريفي تصريح كرد: زماني كه مردم پاي صندوق‌هاي راي آمده و فردي را به عنوان امين و مورد اعتماد خود انتخاب مي‌كنند از آن فرد انتظار دارند تا همه وقت و فكر خود را صرف عمران و آباداني شهر و يا آن روستا گذاشته و در خدمات رساني مطلوب‌تر تلاش كند.

وي گفت: شورايي موفق‌تر و فعال‌تر خواهد بود كه حرف مردم را شنيده و در خدمات رساني به آنها تلاش كند، اگر مردم شهر و يا روستا پيش از انتخاب فردي يك مشكلي را احساس كرده و بعد از آنكه نماينده خود در شورا را هم انتخاب مي كنند، آن مشكل را داشته باشند، اعتماد خود را از دست مي دهند.

رئيس شوراي اسلامي شهر سلفچگان تاكيد كرد: با اين وجود بايد همه مسئولان دست به دست هم داده تا خدمات رساني در شهرهاي كوچك را هم گسترش دهند و اينگونه نباشد كه تنها به فكر شهرهاي بزرگ باشيم.

شريفي با بيان اينكه مردم درد و دل‌هاي خود را با شورا مطرح مي‌كنند گفت: اين مهم‌ترين جايگاه براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا است كه مردم به آنها اعتماد كرده و درد و دل‌هايشان را مطرح مي‌كنند و اگر شورا براي اين مشكلات كاري نكند، نتوانسته جايگاه خود را حفظ كند.

وي تاكيد كرد: جايگاه شورا زماني حفظ خواهد شد كه در خدمت مردم باشد و هر مشكلي كه مردم احساس مي‌كنند برطرف كرده و تا اجرايي نشدن آن دست از تلاش برندارند.

رئيس شوراي اسلامي شهر سلفچگان تاكيد كرد: نبايد جايگاه عظيم شوراها تضعيف شود و نمايندگان مردم در اين عرصه نقش بسزايي دارند كه بايد رعايت كنند.

شريفي با اشاره به تك شهرستان بودن شهر قم گفت: متاسفانه اين موضوع موجب شده تا تمامي نگاه‌ها به سوي شهر قم باشد و مسئولان ديگر شهرها را فراموش كنند.

وي ادامه داد: شهر سلفچگان كه به عنوان قطب صنعتي و بازرگاني شهر قم محسوب مي‌شود نيازمند امكانات بسياري است كه نبايد از آن غافل باشيم.

رئيس شوراي اسلامي شهر سلفچگان گفت: منطقه اقتصادي سلفچگان زماني تاثيرگذار خواهد بود كه عمران و آباداني در شهر سلفچگان هم مشاهده شود و شهر با طراوت خاصي در اختيار مردم قرار گيرد.

شريفي گفت: نبايد فقط از امكانات شهري براي منطقه اقتصادي سلفچگان استفاده كرده ولي نسبت به عمران و آباداني و توسعه زيرساخت‌هاي شهري غافل بود.

وي تصريح كرد: شوراي اسلامي شهر در طول اين چند سال به جد دنبال مسائل و رفع مشكلات شهري بوده است و اقدامات خوبي را هم انجام داده اما نياز است تا تلاش هاي گسترده‌اي در اين زمينه با عنايت ويژه مسئولان صورت پذيرد.

شريفي افزود: شهر سلفچگان از موقعيت بسياري برخوردار است اما اين موقعيت مهم بايد براي جوانان شهر هم ملموس باشد و با فراهم كردن امكانات و زيرساخت‌هاي مناسب شغل مناسبي براي آنها احيا كرد.

رئيس شوراي اسلامي شهر سلفچگان افزود: اين شهر قابليت تبديل شدن به قطب صنعتي و بازرگاني قم را داراست كه بايد برنامه ريزي‌هاي دقيقي بر روي آن انجام شود.