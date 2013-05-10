معاون کتابخانه ملی تاتارستان 76 جلد کتاب به کتابخانه ملی هدیه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیومبیکا زاگانیشنا معاون کتابخانه ملی جمهوری تاتارستان و اوزیل ولی اف نماینده مجلس تاتارستان غروب روز پنجشنبه و در دهمین روز از برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این نمایشگاه، با غلامرضا عزیزی معاون اسناد ملی و علیرضا دباغی مدیرکل حفاظت و نگهداری این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ولی اف نماینده مجلس تاتارستان در سخنان کوتاهی با اشاره به همکاری در زمینه دیجیتال سازی منابع گفت: ارائه نسخه‌های الکترونیکی منابع و اسکن کردن آنها چیزی است که ما نیاز مبرم به آن داریم و امیدواریم در این زمینه کتابخان ملی ایران با تجربه خوبی که دارد به ما کمک کند.

خانم سیومبیکا زاگانیشنا معاون کتابخانه ملی تاتارستان نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و تاتارستان، خواستار تقویت همکاری میان کتابخانه‌های ملی این دو کشور شد.

در ادامه این مراسم غلامرضا عزیزی معاون اسناد ملی نیز در سخنانی با اشاره به حضور کارشناسانی از 3 کشور در سال گذشته برای آموزش در زمینه مردمت اسناد و نسخ خطی، ابراز امیدواری کرد هیئت تاتارستانی از آرشیو ملی هم بازدید داشته باشند و زمینه اعزام کارشناسان آرشیو ملی این جمهوری را برای فراگیری مرمت این منابع فراهم کند.

در پایان این برنامه تعداد 76 جلد کتاب در زمینه فرهنگ و تمدن تاتارستان از جمله اطلس این جمهوری، اشعار عبدالله توقای، کتابی درباره لباس‌های سنتی تاتارستان، به طرف یرانی هدیه شد.