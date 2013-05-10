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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد:

زاکانی: فقط با جلیلی ائتلاف می کنم/ مرامنامه راهبردی این هفته منتشر می شود

زاکانی: فقط با جلیلی ائتلاف می کنم/ مرامنامه راهبردی این هفته منتشر می شود

علیرضا زاکانی در حاشیه ثبت نام در وزارت کشور به عنوان کاندیدای انتخابات گفت: با آقای جلیلی مذاکراتی داشتیم و فکر می کنم اگر بیاید ائتلاف می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سالن وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره انتشار مرامنامه اش گفت: مرامنامه ام این هفته منتشر می شود که شامل اصول و راهبردها است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در  این باره که آیا سعید جلیلی در انتخابات  حضور می یابد گفت: با جلیلی مذاکراتی داشتیم و فکر می  کنم اگر ایشان بیاید ائتلاف می کنیم.

زاکانی در عین حال گفت: به نفع هیچ کس دیگری کنار نمی روم.

وی همچنین درباره احتمال کاندیداتوری مشایی و خاتمی گفت:  درباره کاندیداها نظری ندارم. باید صبر کنیم تا ثبت نام ها به پایان برسد.

بر اساس این گزارش الیاس نادران ، مجتبی رحماندوست، زهره الهیان ، پرویز سروری، روستا آزاد ، مجتبی شاکری و منوچهر محمدی به عنوان اعضای تشکل تازه تاسیس حماسه سازان انقلاب زاکانی را همراهی می کردند.

همچنین جمعی از خانواده شهدا و جانبازان به همراه زاکانی برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سالن وزارت کشور حضور یافتند.

کد مطلب 2051310

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