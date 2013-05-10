نگاه دوست و دشمن به انتخابات آتی است/ ولایت والاترین نعمت الهی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی صبح جمعه در آیین دعای ندبه که با حضور سعید افشار نادری فرماندار دماوند، حجت‏ الاسلام سیداحمد میرشریفی امام جمعه آبسرد و جمعی از مسئولان محلی و شمار کثیری از مردم شرق استان تهران در مجموعه فرهنگی "الغدیر" شهر آبسرد برگزار شد، بیان داشت: انتخابات در پیش است، نایب بر حق امام عصر(عج) ندای "هل من ناصر" می گوید و منتظرند که حماسه ای روی دهد، باید همه و همه، خرد و کلان، پیر و جوان و مردم و زن دست به دست یکدیگر دهیم تا از این امتحان الهی سربلند خارج شویم، لبیک به نایب همان لبیک به خود حضرت است.

وی ادامه داد: این انتخابات برای همه ما سرنوشت ساز است، باید از خداوند متعال مسئلت کنیم که دشمن شاد نشویم، دشمن و همچنین دوستان و اولیای الهی نگاه خود را به این رویداد مهم معطوف ساخته اند تا ببینند که ما چه می کنیم.

آیت الله صدیقی بیان کرد: در محافلی از این دست باید دلها را صفا داد، کینه ها را دلها بیرون کرد، دامان امام عصر(عج) را صادقانه گرفت و درد خود را با ایشان مطرح کرد که هر آنچه بخواهید دست نوازش بر سر شما کشیده می شود.

وی خواستار دعای مؤمنان برای رهایی مردم مسلمان عراق، سوریه، پاکستان و دیگر نقاط جهان از شر شرارتها شد تا امنیت، استقلال، رهبری نورانی، نظام اسلامی و وحدت حاکم بر کشور اسلامی ایران تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) برقرار بماند.

ولایت والاترین نعمت الهی

امام جمعه موقت تهران حکومت الهی و حاکم خوب را یکی از والاترین نعم الهی خواند و افزود: خداوند متعال بی جهت هیچ گاه نعمت ارزانی داشته به بندگانش را پس نمی گیرد، نعمت مطلق آمده در قرآن کریم نعمت ولایت است.

وی عنوان داشت: کسانی که تحت ولایت الله هستند و در لوای آن زندگی می کنند همان افرادی تلقی می شوند که به راه راست هدایت شده و مورد رحمت و نعمت خداوند قرار گرفته اند، حکومت بد، عزای عمومی و حکومت خوب، نعمت عمومی برای بشر است، اگر حاکم خوب بود همه چیز خوب خواهد شد، ولی اگر حاکم بد بود همه چیز بد خواهد بود.

آیت الله صدیقی بسته شدن درهای رحمت الهی را مهمترین بلای آسمانی خواند و اضافه کرد: برخی گناهان موجبات جلوگیری ارتقای نماز انسان و اوج گرفتن آن را سبب می شود، اجازه صعود دعا به بالاتر از دهان را نمی دهد و فرد صدقه می دهد اما قبول نمی شود.

خواندن دعای فرج توصیه آیت الله بهجت

وی با اشاره به وصایای آیت الله مرحوم بهجت یادآور شد: این عالم ربانی در پاره ای از بیانات گوهربار خود توصیه کرده اند که دعای فرج را زیاد بخوانید، آنچه در دعا مهم است حال این عمل است، دل باید به صدا درآید و صرفا صدای دهان کفایت نمی کند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: فشار تنها این نیست که انسان را در سلولی محبوس کنند، فشار به نگرانیها است گاه انسان از هر سو با نگرانیهایی مواجه است، آسمان نیز که باید از آن رحمت ببارد ممنوع می شود، در این بین فقط خدا کمک انسان است.

وی اظهار داشت: شیعیان در چنین حالی دست به دامان حضرت رسول الله(ص) و امیر مؤمنان علی(ع) می شوند و ایشان نیز ما را به امام عصر(عج) حواله می کنند.

برکت در زمین پس از دشواریها

آیت الله صدیقی ازدیاد بیماریها، آمدن گرانی، تهدید جنگ، افزایش ناامنی در جهان، ازدیاد گناه، افزایش خیانت و... را مصادیقی از تنگی عرصه زمین بر انسان مورد اشاره در برخی ادعیه برشمرد که عرصه را بر انسان تنگ می کند که البته مقابل همه این فشارها برکت است.

وی با اشاره به جریان تاریخی سخن گفتن حضرت عیسی بن مریم(ع) در گهواره و به زمان نوزادی اگفت: ایشان در روزهای نخست ولادت مبارک خویش فرمودند که خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر خود قرار داده است، من مبارک هستم و مایه گشایش، مایه افزایش و مشکلات را حل می کنم، انسانی که مبارک است زبانش، قدمش، نفسش، نگاهش و سایر جلوه های او دارای برکت است.

به گفته امام جمعه موقت تهران، خداوند به پیامبر خود فرموده است که از سائل قهر نکن و پشتیبان ایتام باش، حال در دوران غیبت مردم ایتام آل پیغمبر(ص) محسوب می شوند، خداوندی که چنین دستوری را به پیامبر خود ابلاغ فرموده امکان ندارد که درهای رحمتش را به سوی بندگان مسدود کند.