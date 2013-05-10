به گزارش خبرنگار مهر، اکنون در شرایطی که تنها یک هفته به پایان دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باقی مانده است و صبای قم از بابت حضور در فصل آینده لیگ برتر مطمئن است، این تیم برای آخرین بار با حضور مرفاوی در لیگ برتر به میدان می رود.

راه راه سفید و مشکلی پوشان قم در لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امشب باید در آخرین دیدار خانگی لیگ دوازدهم برابر مس کرمان به میدان بروند و در حالی که سرمربی خود را روی نیمکت ندارند برای کسب یازدهمین پیروزی این فصل تلاش کنند.

فوتبالیست های صبای قم در هفته سی و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال که قرار است امروز جمعه برگزار شود، در شرایطی در ورزشگاه یادگار امام قم از شاگردان لوکا بوناچیچ در تیم مس کرمان پذیرایی کنند که محروم سرشناس آنها از این بازی عبدالصمد مرفاوی سرمربی صبایی ها محسوب می شود.

مرفاوی که بر خلاف ظاهر آرام و متین خود در زمین مسابقه و در حین تمرینات صبای قم یک مربی کاملا جدی و سخت گیر است، در دیدار هفته سی و سوم لیگ برتر که تیمش در تهران میهمان تیم راه آهن شهر ری بود، به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور مسابقه با رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو جلسه محروم شد.

در بازی با تیم مس کرمان که آخرین بازی هر دو تیم در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور محسوب می شود، مرفاوی برای آخرین بار روی نیمکت صبا می نشیند زیرا مدیران صبا تصمیم خود مبنی بر آوردن یک سرمربی جدید برای فصل آینده را گرفته اند.

مرفاوی در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تا پیش از مصاف با مس کرمان در 24 بازی هدایت صبا را بر عهده داشته است که از این تعداد بازی شش پیروزی، 12 تساوی و شش باخت کسب کرده است و در نهایت می تواند با صبا در رتبه هشتم لیگ برتر قرار بگیرد.

این مربی که سابقه بازی در تیم مطرح استقلال تهران و درخشش در تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی های آسیایی سال 1990 پکن و قهرمانی آسیا با تیم ملی را دارد، بعد از تجربه سرمربیگری در تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان، سومین تیمی که در لیگ برتر به عنوان سرمربی تجربه کرد صبای قم بود و با توجه به آمدن سرمربی جدید صبا برای لیگ سیزدهم بعد از این دیدار با مسئولان صبا و هواداران این تیم خداحافظی خواهد کرد.