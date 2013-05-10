مازیار فلاحی مهمان امشب "ساعت 25"

به گزارش خبرنگار مهر، "ساعت 25" به دنبال ایجاد شرایطی برای تعامل دوسویه بین علاقمندان به عرصه موسیقی و ترانه‌سرایی است و چهارشنبه شب 18 اردیبهشت رضا یزدانی مهمان این برنامه بود. امشب نیز مازیار فلاحی خواننده موسیقی پاپ مهمان "ساعت 25" می‌شود؛ خواننده‌ای که با تیتراژ سریال "قلب یخی" به شهرت رسید.

کارگردان این برنامه زنده شبانه محمدرضا کشمیری، مجری محمودرضا قدیریان و نویسنده محمدمهدی حاجی پروانه است و هر هفته به یک موضوع محوری می‌پردازد.

"ساعت 25" هر شب نماهنگ‌هایی پخش می‌کند که ترکیب آهنگ‌های محبوب فیلم‌های معروف و محبوب است و جز پنجشنبه‌، شب‌ها از ساعت 00:40 به مدت 45 دقیقه روی آنتن شبکه تهران می‌رود.