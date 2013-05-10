موسسه آموزش عالی اشراق قهرمان ليگ شطرنج بانوان خراسان شمالي شد

معصومه مجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دور نهم و پاياني، دومین دوره لیگ شطرنج بانوان خراسان شمالی( جام شهیده ناهید فاتحی کرجو) صبح جمعه 20 اردیبهشت ماه به میزبانی بجنورد و در محل سالن هیئت شطرنج استان پیگیری شد.

وی اظهار داشت: در مهمترین دیدارها تیم موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد برابر باشگاه فرزانه شیروان ديدار داشت اما به دليل عدم حضور تيم شيرواني نتيجه اين بازي چهار بر صفر به نفع تيم اشراق لحاظ شد.

مجردي عنوان كرد: همچنين تيم نظام مهندسي ساختمان استان به دليل عدم حضور تيم ب هيئت شطرنج شيروان با نتيجه چهار بر صفر به برتري رسيد و تيم هيئت شطرنج اسفراين نيز به دليل عدم حضور تيم شركت فني مهندسي مطبوع سازان با همين نتيجه پيروز شد.

وي اضافه كرد: علاوه بر اين ديدار بين تيم هاي الف هيئت شطرنج شيروان و دانشگاه پيام نور استان به دليل عدم حضور تيم پيام نور با حساب چهار بر صفر به نفع تيم شيرواني رقم خورد و نتيجه ديدار بين دو تيم بسيج دانشگاه حكيمان و چاپ و بنر سيميا نيز به دليل عدم حضور هر دو تيم صفر بر صفر منظور شد.

مسئول برگزاري ليگ شطرنج بانوان خراسان شمالي اظهار داشت: بر این اساس در پایان دومين دوره لیگ شطرنج بانوان اين استان، تیم موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد با تركيب مريم كمالي، مليحه مجردي، نازنين طاهري، نيلوفر طاهري و زكيه حاتمي با كسب 33 امتياز قهرمان شد.

وي افزود: همچنين تيم الف هيئت شطرنج شيروان با تركيب آذين مرداني، زهرا احمدي، نسيم يزدي زاده، نوش آفرين حق بين و فهيمه ظفرنژاد با كسب 32 امتياز در رده دوم قرار گرفت و تيم نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي نيز با تركيب صفيه عيسي زاده، شقايق محمدي، معصومه مجردي، ثمين اسعدي و سميه مهاجران با كسب 30 امتياز جايگاه سوم را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره لیگ شطرنج بانوان استان( جام شهیده ناهید فاتحی کرجو) با شرکت 50 شطرنج باز در قالب 10 تیم پنج نفره از شهرستان های بجنورد، اسفراین و شیروان از 24 آذر ماه سال گذشته به میزبانی بجنورد آغاز و در 9 دور به صورت تیمی برگزار شد.

10 تیم حاضر در این دوره لیگ شطرنج بانوان استان تیم های شرکت فنی مهندسی مطبوع سازان، تیم الف هیئت شطرنج شیروان، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، چاپ و بنر سیمیا، موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد، نظام مهندسی ساختمان استان، هیئت شطرنج اسفراین، تیم ب هیئت شطرنج شیروان، بسیج موسسه آموزش عالی حکیمان و باشگاه فرزانه شیروان بودند.