درختان محدوده جنوب تهران دارای شناسنامه الکترونیکی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن نصیری با اشاره به برگزاری جلسه ای مبنی بر تشریح و تنظیم چگونگی نصب و روند بهره برداری شناسنامه های الکترونیکی درختان با رعایت الزامات صحیح گفت: در این جلسه ضمن ارائه آمار و روند اجرایی طرح، نکات فنی اجرایی و اهداف مورد نظر در دستیابی این پروژه بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.

وی، نگهداری اصولی و توسعه مناسب فضای سبز و رفع مشکلات و موانع را مورد تاکید قرار داد و گفت:جلسه تخصصی و راهبردی در راستای پیش بینی ها و پیشگیری مشکلات غیرقابل برنامه ریزی در سال جاری بر مبنای ارائه راهکار با حضور مدیران و کارشناسان و ناظرین نواحی در زمینه های توسعه ،کاشت و نگهداری ، آبرسانی ، روشنایی ، ژئومبران و تجهیزات پارکی و خدمات سرویس های بهداشتی برگزار و مقرر شد با رعایت اولویت حفظ شرایط مناسب فعلی با توجه به جایگاه مناسب منطقه در سطح شهر تهران ،تلاش های جدی به منظور رسیدن به شرایط ایده آل انجام گیرد.

نصیری با اشاره به ضرورت وجود نیروهای متخصص برای رسیدن به این هدف خاطرنشان کرد: حجم فعالیتهای برنامه ریزی شده اداره فضای سبز برای سال 1392 در 5 سرفصل با بیش از 25 پروژه و 55 قرارداد است که در موضوعات سرمایه ای، مشاور و طراحی، مطالعات اجرا خواهد شد.

وی گستردگی، وسعت میدانی و محیطی ملموس بر مبنای دقیق فضای سبز منطقه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با بررسیهای لازمه و تطبیق آن با دستورالعمل و استانداردهای تخصصی اجرایی، طرح، دید یکپارچه در سطح منطقه برای رعایت عدالت و پیشرفت محلات که محروم تر هستند و همچنین تامین منابع هزینه که بتوان رفتار مدیریتی خداپسندانه ای را ارائه نمود، از موارد مهمی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.