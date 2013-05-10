اعضای هیئت اجرایی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان زنجان انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان زنجان را ملیحه نقدی، سید یعقوب حسینی، جواد تاراسی، معصومه اشتری، مصطفی خواصی ،محمد رضا صائینی ،سید فخرالدین موسوی ، غلامحسین نظری ، جواد جان نثار ، تشکیل می‌دهند.



همچنین بهمن نظری ،امیر علی نیک بخش ،منصور معصومی ،اسماعیل بیگدلی ومصطفی احدی اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان زنجان شدند.



شایان ذکر است کاظمی سرپرست فرمانداری زنجان به عنوان رئیس هیئت اجرایی و همچنین رئیس اداره ثبت احوال شهرستان زنجان، نماینده دادستانی ونماینده دادگستری طبق قانون به عنوان اعضای اداری هیئت اجرایی هستند.



شایان ذکر است طبق ماده 38 آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیئت هاي اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هئیت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستري و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستري و دادستان که داراي پایه قضایی هستند و 9نفر از معتمدین تشکیل دهد.



طبق ماده45 همین آیین نامه هیئت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئتهاي اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي، 9 روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوي تاریخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان می کنند.