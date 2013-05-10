گروههای تکفیری پسمانده های خوارج نهروان هستند

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روزها شاهد حرکت کوردلانه و جنایتکارارانه گروههای وهابی و تکفیری نسبت به دو صحابه و یار رسول خدا (ص) امیر مومنان (ع) بودیم که اقدامشان تکان دهنده بوده است.

وی با محکوم کردن این اقدام شنیع اظهار داشت: از وهابیت سئوال شود آیا حجربن عدی صحابه پیامبر، شهید دین اسلام، از یاران امیرمومنان و آیا مسلمان واقعی نبوده است؟.

وی گفت: چرا سران کشورهای اسلامی عربی که داعیه مسلمانی دارند این جنایت را محکوم نکردند و کدام دین و آیین این اهانت را می پذیرد.

حجت الاسلام محمدی یادآورشد: حجربن عدی از یاران برجسته پیامبر (ص) بود، کسی که در جنگ با خوارج فرماندهی سپاه امیر مومنان را برعهده داشت و به دستور معاویه در اطراف دمشق به شهادت رسید.

امام جمعه بندرگز از حجربن عدی به عنوان، عارفی مومن و مبارزه نستوه، مجاهدی بصیر، امام شناسی صادق یاد کرد و گفت: گروههای تکفیری آفتی در جهان، ابزاری در دست سرویس های جاسوسی غرب و پس مانده های خوارج نهروان دوران امیر مومنان هستند به جنگ با علی (ع) پرداختند.