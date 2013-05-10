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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

حجت الاسلام محمدی:

گروههای تکفیری پسمانده های خوارج نهروان هستند

گروههای تکفیری پسمانده های خوارج نهروان هستند

بندرگز - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرگز با محکوم کردن هتک حرمت نسبت به یاران پیامبر گرامی اسلام بیان داشت: گروههای تکفیری آفتی در جهان اسلام و پسمانده های خوارج نهروان هستند.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روزها شاهد حرکت کوردلانه و جنایتکارارانه گروههای وهابی و تکفیری نسبت به دو صحابه و یار رسول خدا (ص)  امیر مومنان (ع) بودیم که اقدامشان تکان دهنده بوده است.

وی با محکوم کردن این اقدام شنیع اظهار داشت: از وهابیت سئوال شود آیا حجربن عدی صحابه پیامبر، شهید دین اسلام، از یاران امیرمومنان و آیا مسلمان واقعی نبوده است؟.
 
وی گفت: چرا سران کشورهای اسلامی عربی که داعیه مسلمانی دارند این جنایت را محکوم نکردند و کدام دین و آیین این اهانت را می پذیرد.
 
حجت الاسلام محمدی یادآورشد: حجربن عدی از یاران برجسته پیامبر (ص) بود، کسی که در جنگ با خوارج فرماندهی سپاه امیر مومنان را برعهده داشت و به دستور معاویه در اطراف دمشق به شهادت رسید.
 
امام جمعه بندرگز از حجربن عدی به عنوان، عارفی مومن و مبارزه نستوه، مجاهدی بصیر، امام شناسی صادق یاد کرد و گفت: گروههای تکفیری آفتی در جهان، ابزاری در دست سرویس های جاسوسی غرب و پس مانده های خوارج نهروان دوران امیر مومنان هستند به جنگ با علی (ع) پرداختند.
کد مطلب 2051328

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