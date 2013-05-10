همایش موتور سواری و اتومبیل رانی منطقه ای شرق کشور همایشی در حد یک نام

به گزارش خبرنگار مهر، "برگزاری اولین همایش اتوموبیل رانی، موتور سواری شرق کشور و جشنواره ورزشی بازی های بومی و محلی عشایر استان در روز پنج شنبه در منطقه کویر و دق خور"؛ این عنوان خبری بود که توسط دبیر همایش به خبرگزاریها و رسانه های استان خراسان جنوبی ارسال و از خبرنگاران برای پوشش خبری و تهیه گزارش تولیدی دعوت شد.

انتظار این بود با توجه به اینکه این همایش اولین همایش شتر سواری، اتومبیل رانی و موتورسواری شرق کشور است با استقبال خوب شرکت کنندگان روبرو شود اما این همایش نه تنها در حد یک منطقه ای نبود بلکه در حداستانی هم نبود.

اصغری دبیرهمایش اتوموبیل رانی، موتور سواری شرق کشور از شرکت 96 موتورسوار تریل و 80 اتومبیل ران با 40 اتوموبیل دو دیفرانسل خبر داد و افزود: در این همایش شرکت کنندگانی از استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد حضور دارند.

اما باید گفت بر خلاف انتظار و اخبار گفته شده تنها از استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دو تیم کامل موتورسواری و البته شهر فردوس شرکت کنندگانی حضور داشتند و خبری از استانهای یزد و کرمان نبود.

سواری های کمک رسانی و خدماتی آمارشان از شرکت کنندگان فزونی داشت و باید احسنت گفت به هلال احمر، صدا و سیما، نیروی انتظامی، راه و شهر سازی، و چندین اداره دیگر که در این همایش حضوری فعال داشتند و حداقل برآمار اتومبیل های شرکت کننده افزودند.

متاسفانه مسیر 40 کیلومتری تا دق خور، مسیری برای نمایش های دستی کشی ماشینها و تیک آف زدن جوانان شد و این همایش حادثه هم بوجود آورد مسیری که به هیچ عنوان مناسب حرکات نمایشی نبود.

مسئولان همایش باید در منطقه دق خور، برنامه ریزی مناسبی برای مسابقه بین شرکت کنندگان انام می دادند، نه اینکه دو مسابقه که برای خودش قوانین خاص خود را دارد در یک زمان و مکان برگزار شود. البته در این مکان نیز حادثه برخورد دو سواری دو دیفرانسل گران قیمت اتفاق افتاد.

منطقه عشایری خور آخرین گذر شرکت کنندگان بود که براساس برنامه قبلی مسابقات طناب کشی، هفت سنگ، دال پلان قرار بود در آن برگزار شود، اما فقط مسابقه طناب کشی بین خانمها برگزار شد و خبری از دو برنامه دیگر نبود.

آیا نام خراسان جنوبی و همایش شرق کشور باید اینگونه با بی نظمی مسئولان زیر سوال برود؟

برگزار شدن همزمان مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری

ظاهر امر این بود که مسئولان بیشتر به پوشش خبری برنامه توجه داشتند تا حضور شرکت کننده، شرکت کنندگانی که تعداد تریل های آنها به 20 عدد هم نرسید البته باید به گروه موتورسواری بیرجند آفرین گفت که حضوری 100درصدی در این همایش داشت.

اتوموبیل ها نیز انصافا با اغراق حدود پانزده اتوموبیل بود که اگر سواری های ادارات و صدا و سیما استان را به این آمار اضافه کنیم می شد گفت 40 دستگاه سواری حضور داشتند که گفته مسئولان امر محقق شود!

نارضایتی از برنامه ریزی نیز در چهره های شرکت کنندگان به وضوح دیده می شد.

حال باید از مسئولین سوال شود که آیا بهتر نبود که بی جهت اموال بیت المال را به هدر نداده و از برگزاری چنین جشنواره های بی اعتباری جلوگیری کنند، مگر نه این است که مسئولین در برابر هزینه کرد ریال به ریال بیت المال باید پاسخگو باشند.

ما نمی دانیم ره آورد این جشنواره برای خراسان جنوبی و مردمش چه بوده است؟ شاید مسئولان بدانند و پاسخگو باشند.